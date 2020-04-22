Как семья из Москвы решила отдохнуть в Крыму, а оказалась в изоляторе

Седьмой день в Ялтинском обсерваторе находится семья москвичей. Они оказались здесь по решению суда. Алексей (имя изменено, - Ред.) попал в обсервацию вместе с отцом, братом и своей девушкой после того, как у его матери диагностировали коронавирус.

ПРИЕХАЛИ В КРЫМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Семья москвичей 15 лет назад купила недвижимость и несколько участков в Ялте. Несколько раз в году они наведывались в свои крымские владения. Не стал исключением и нынешний год.

- 19 марта, когда ситуация с коронавирусом еще не была настолько тяжелой, мы приехали впятером из Москвы в наш дом. Отец присоединился к нам 24 марта. Все чувствовали себя нормально, - рассказывает Алексей.

Когда у матери начали проявляться симптомы ОРВИ, ей сделали тест на коронавирус.

- У нее был небольшой кашель, знобило. Тест подтвердился 11 апреля. С этого дня мы прервали все контакты и перестали выходить на улицу. Дом у нас изолированный, есть свой участок. Хотели пройти изоляцию на своей территории, заказывать доставку продуктов. С юристом посоветовались. Он сказал, что это возможно. Кроме того, всем остальным членам семьи тоже сделали тесты. Они были отрицательными, - вспоминает москвич.

Поэтому предписание о том, что вся семья должна отправиться в обсерватор, гости из столицы проигнорировали. Ведь согласно указу главы региона, все прибывшие на полуостров граждане должны соблюдать режим обязательной самоизоляции и на 14 дней полностью исключить посещение общественных мест.

- При отсутствии условий для самоизоляции по месту жительства (пребывания) данные граждане подлежат медицинскому наблюдению в условиях обсерватора, - говорится в документе.

А условия для изоляции у семьи Алексея были. Вот только меры профилактики со стороны местных властей оказались весомее, чем доводы о наличии в Крыму собственной недвижимости.

«ХОТЕЛИ ИЗОЛИРОВАТЬСЯ ДОМА»

Однако 16 апреля семью с подозрением на коронавирус все же поместили в местный Ялтинский обсерватор. На этот раз уже через суд.

- Мы были не против соблюдать самоизоляцию. А в обсерваторе, конечно, условия не самые лучшие. Мы в шоке от того, что здесь периодически бегают тараканы. У нас есть выход на балкон, но вчера мы нашли там мусор, - возмущается наш собеседник.

Тараканы - частые гости в палате. Фото: личный архив

Еще один минус обсерватора, по словам Алексея, трехразовое питание.

- Кормят нормально, выживать можно. Но вот ужин у нас совсем ранний - в шесть вечера. А мы привыкли ужинать в 9 часов вечера. Заказываем еду, но охранник не всегда пропускает передачи. Приходится его уговаривать, - сетует Алексей.

Пока вся семья ждет второго теста на коронавирус, который им сделают на 10-й день пребывания в обсерваторе. Если он окажется отрицательным, всех отпустят домой.

Ранее с «Комсомолкой» поделилась впечатлениями пребывания в Евпаторийском обсерваторе врач скорой помощи Татьяна Букарева. Она вместе с мужем и двумя детьми попала туда в конце марта после возвращения из Египта. Татьяна отметила, что сложно находиться с домочадцами в замкнутом пространстве, но кормили там хорошо, а уборку проводили регулярно.

КСТАТИ

В Крыму на 22 апреля зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных COVID-19 в Крыму - 51 человек, выздоровели 23. До 30 апреля в на полуострове действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан.

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