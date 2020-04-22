Крымчанам на заметку: как сохранить сбережения во время кризиса

Из-за пандемии коронавируса пропала экономическая стабильность. То и дело мелькают новости о том, что нефть подешевела, как и рубль, а доллар на этом фоне подорожал. И пока эксперты обсуждают разные версии происходящего и выдвигают новые, вы думаете, как же сохранить свои сбережения и не потерять деньги, заработанные в благоприятный период. В крупнейшем крымском банке рассказали, как выгоднее распорядиться накоплениями.

Подумайте о покупке недвижимости

Аналитический центр НАФИ в марте 2020 года провел всероссийское исследование, согласно которому 40% опрошенных считают, что самый лучший способ для вложения средств в кризисные времена - это покупка недвижимости. К тому же сейчас из-за резкого падения спроса строительные компании начали снижать цены на квартиры. Но, конечно, делать покупку второпях не стоит – позаботьтесь о том, чтобы у вас еще остались средства, ведь период кризиса может затянуться. Приобретать недвижимость выгодно, потому что со временем она постепенно растет в цене: таким образом, при перепродаже вы можете получить выгоду. Кроме того, квартиру можно сдавать, что обеспечит вам пассивный ежемесячный доход.

Воспользуйтесь банковскими вкладами

Депозиты в банках - гораздо более надежный способ хранения денег, чем в стеклянной банке или под подушкой. Большинство российских банков являются участниками государственной системы страхования вкладов, так что деньги вкладчиков находятся под максимальной защитой. Так что если у вас есть некая небольшая сумма, которую вы хотите приумножить, можете смело нести ее в банк.

Финансовые учреждения обычно предлагают множество программ, из которых можно выбрать подходящую именно вам. Все виды вкладов отличаются по условиям: в некоторых вы не можете снимать средства и пополнять счет - в других же это возможно. Чем больше манипуляций можно делать с депозитом, тем меньше сумма ставки.

Сделайте вложение в образование

Еще одно беспроигрышное вложение – в собственное образование. Пока в Крыму действует режим самоизоляции, и многие предприятия не работают, приходится пережидать неблагоприятный период дома. Но у тех, кто имеет сбережения, есть большой плюс – средства можно вложить в образование и онлайн-курсы, с помощью которых можно получить дополнительные навыки в вашей отрасли или же освоить совсем новые. После выхода из кризиса ваш доход может вырасти благодаря тому, что вы станете более востребованным специалистом, нежели те, кто сидел дома без дела.

КСТАТИ

Стоит ли сейчас покупать драгоценные металлы?

Сверхнадежным этот метод инвестирования назвать нельзя, но вложение в золото, серебро и другие драгоценные металлы часто становятся популярными в период кризиса. Это связано с тем, что они дорожают при общем экономическом спаде. Плюсы покупки драгоценных металлов – это единый курс по всему миру, возможность оформления страховки, а также то, что зачастую повышение стоимости металлов опережает инфляцию. Из минусов - необходимо будет оплатить НДС в размере 18% с покупки.