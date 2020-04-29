2020-04-29T08:53:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 29 апреля 2020: Нерабочие дни продлили, майские в самоизоляции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 29 апреля 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму продлили режим всеобщей самоизоляции до 11 маяВ Крыму продлили режим всеобщей самоизоляции до 11 маяФото: Михаил ПАТЛИС
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«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

НА МАЙСКИЕ САМОИЗОЛИРУЕМСЯ

В Крыму, как и по всей России, продлили нерабочие дни до 11 мая - согласно решению президента РФ Владимира Путина. Все введенные ограничения сохраняются, отменять их начнут поэтапно с 12 мая.

Отмена ограничений будет проходить в каждом регионе по-своему, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Глава РК Сергей Аксенов призвал жителей полуострова провести майские дома, чтобы не усугублять ситуацию с опасной инфекцией в республике.

ПОД НАДЗОРОМ ПОЛИЦИИ

Всех граждан, прибывших из-за границы, теперь отправляют прямиком в обсерватор - из аэропорта или пункта пропуска. Правда, не все с этим согласны.

Например, в Армянске женщина отказывалась выполнять предписание Роспотребнадзора и отправляться на изоляцию в Евпаторию. Полиция составила на нее протокол и все же доставила в учреждение для медицинского наблюдения.

Поэтому теперь автобусы с крымчанами, приезжающими из-за границы, до обсерватора будет сопровождать сотрудник полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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