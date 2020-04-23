Коронавирус в Крыму, последние новости на 23 апреля 2020: Туристы бунтуют против обсерваторов, власти разворачивают спецгоспиталь

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

БУНТАРИ ИЗ ТАИЛАНДА

В Крым вернулись 18 путешественников, которые ранее застряли в Таиланде из-за отмены авиарейсов в связи с пандемией коронавируса. Их самолет приземлился в Ростове, оттуда на автобусе их привезли в Евпаторию, чтобы поместить в обсерватор на две недели.

Вот только нашлись туристы, которые попытались отказаться. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал их поведение свинским.

- Свинское поведение по возвращении! Возмущение просто! Мы тут ночами не спим, все включаемся в процесс, обзваниваем полстраны, чтобы состыковать, привезти… ни стыда, ни совести, - заявил он и дал указание обязать всех, кто приезжает из-за границы, в обязательном порядке в течение 14 дней после прибытия находиться под наблюдением в условиях обсерватора.

В ПОЛНУЮ СИЛУ НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ СПЕЦГОСПИТАЛЬ В СИМФЕРОПОЛЕ

Симферопольская городская клиническая больница №7 полностью перешла в режим работы особого госпиталя для больных коронавирусом.

- Полностью начинаем загружать «семерку», - заявила вице-премьер Елена Романовская.

Больницу оцепили сотрудники Росгвардии и МВД.