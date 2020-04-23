Число зараженных коронавирусом в Крыму на 23 апреля 2020 года выросло до 53 человек
В Крыму зарегистрировали еще два случая заражения коронавирусом, оба - близкие люди ранее зараженных жителей полуострова. Об этом на заседании оперативного штаба рассказал глава Крыма Сергей Аксенов
- Один контакт - это близкий родственник мужчины из Бахчисарайского района, который лежал в железнодорожной больнице. Подтвердилось заражение. И у женщины из Сакского района, которая была госпитализирована, тоже подтвердили [коронавирус] у супруга, - сообщил Аксенов на заседании. - К сожалению, динамика развивается. Не критично, но неприятно.
В свою очередь руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская отметила, что лица, у которых обнаружили коронавирус, были обследованы в числе других близких контактов на первый же день после лабораторного подтверждения диагноза covid-19 у их родственников - согласно протоколу. Первый же анализ у двоих граждан оказался положительным.
Кроме того, специалисты продолжают эпидемиологическое расследование в упомянутых очагах. Напомним, источником заражения стал житель Бахчисарайского района, который лежал в симферопольской больнице с пневмонией. Позднее выяснилось, что причиной воспаления легких стал коронавирус. Тогда эксперты Роспотребнадзора начали устанавливать всех контактных лиц, и их число все растет.
- Вчера мы говорили о 62 контактных, сегодня - о 115 людях, из них - 35 медицинских работников, - отметила Наталья Пеньковская.
Напомним, по состоянию на 22 апреля в обсерваторе из-за контакта с этим больным находились 27 медиков.
Кроме того, перед тем, как попасть в больницу, житель Бахчисарайского района побывал на похоронах, где контактировал с большим количеством людей.
- На траурных мероприятиях, помимо жителей данного населенного пункта, были приезжие. То есть это не окончательные списки, они будут уточняться, а люди - передаваться под медицинское наблюдение, - сказала глава крымского управления Роспотребнадзора.
Напомним, в Крыму всего зарегистрировали 53 случая заражения коронавирусом. Из них 23 человека уже выздоровели. Большая часть зараженных подхватили инфекцию за пределами региона - либо во время заграничной поездки, либо в других регионах РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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