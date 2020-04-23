2020-04-23T16:23:01+03:00
Общество

Оставайтесь дома с Fidele - лучшей доставкой еды в Крыму

Крупнейшая сеть доставки еды помогает крымчанам баловать себя любимыми блюдами
Никита ПОЛЬКО
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Оставайтесь дома с Fidele - лучшей доставкой еды в Крыму.Оставайтесь дома с Fidele - лучшей доставкой еды в Крыму.
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За время изоляции многим уже успела поднадоесть домашняя кухня. Но как быть, если рестораны и кафе закрыты, а душа требует сочный кусок пиццы или большую порцию любимых роллов? Ответ прост – заказать еду на дом в самой популярной сети доставки Fidele!

Самая крупная в Крыму доставка еды Fidele работает на полуострове почти 10 лет. Будучи небольшим рестораном азиатской и европейской кухни, Fidele за считанные месяцы стал одним из лучших примеров успешного развития бизнеса в республике.

Секрет прост – правильное соотношение цены и качества, а также верность принципу «клиент всегда прав».

И пока мы не имеем возможности посещать кафе и рестораны, самая крупная в регионе доставка еды Fidele помогает крымчанам баловать себя любимыми блюдами. Ведь проводить свободное время лучше с близкими людьми, чем за плитой.

Сегодня Fidele имеет собственный цех с самым современным оборудованием, где каждый день создаются блюда японской, итальянской и европейской кухонь. Есть и кондитерский цех, работники которого постоянно радуют крымчанм сладкими десертами.

Над тысячами ежедневных заказов трудится большая команда поваров, курьеров, администраторов и упаковщиков. Все ради того, чтобы вы могли быстро получить любимую еду. Причем на самых выгодных условиях.

Завоевав популярность в Симферополе, Fidele освоил и другие рынки. Вслед за столицей республики свои представительства компании стали появляться в Ялте и Севастополе, а вскоре зоны доставки еды будут расширены и на другие города Крыма. Так что голодным никто не останется.

За годы своей работы Fidele обрел постоянных клиентов, предпочитающих именно эту сеть. Все дело в постоянном обновлении меню, выгодных предложениях и регулярных акциях. Так что не удивительно, что с 2012 года Fidele передал клиентам больше 2 миллионов пицц и 3 миллионов роллов.

Присоединяйтесь и вы к самой вкусной семье Fidele и оставайтесь дома!

Заказ можно оставить на сайте:

https://fidele-food.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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