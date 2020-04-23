2020-04-23T17:20:25+03:00
Общество

Крупнейший крымский банк начал выпускать виртуальные банковские карты

Это банковский продукт, который обладает полным функционалом обычной карты
Надежда ДАЦЮК
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Функционал у виртуальной карты такой же, как и у обычной. Фото: rncb.ruФункционал у виртуальной карты такой же, как и у обычной. Фото: rncb.ru
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Крупнейший крымский банк РНКБ запустил новый продукт – виртуальную банковскую карту. К ней привязан банковский счет, есть реквизиты и возможность просматривать денежные средства на остатке, однако карта выпускается без физического носителя (пластика).

Использовать виртуальную карточку можно точно также, как и стандартную – хранить денежные средства, совершать переводы на другие карты и счета, а также платить за покупки в интернет-магазинах. Чтобы расплачиваться в супермаркетах или торговых точках, нужно установить на смартфон приложение Mir Pay и добавить туда реквизиты карты. Таким образом, расчет за покупки будет происходить с помощью прикладывания смартфона к терминалу.

КАК ОТКРЫТЬ ВИРТУАЛЬНУЮ КАРТУ

Чтобы получить новое платежное средство, не нужно идти в офис банка. Для открытия виртуальной карты необходимо зайти в приложение РНКБ 24/7. Кстати, пройти регистрацию в приложении или интернет-банке теперь тоже можно без посещения офиса или терминалов самообслуживания. Достаточно скачать мобильное приложение банка или перейти на сайт банка, а затем пройти простую регистрацию.

ЛИМИТЫ ПО ДЕНЕЖНЫМ ПЕРЕВОДАМ ОНЛАЙН УВЕЛИЧЕНЫ

В интернет-банке и мобильном приложении увеличены лимиты по денежным переводам. Так, теперь клиентам банка РНКБ можно отправлять до 450 тысяч рублей в сутки, а клиентам других банков - до 300 тысяч рублей. Если делать денежный перевод с помощью полных реквизитов, лимит составит до 100 тысяч рублей в сутки на карты и счета других банков. Если это счет РНКБ, можно отправлять до 300 тысяч рублей.

Чтобы клиенты банка могли лучше контролировать расходы, в мобильном приложении установлена система управления лимитами банковской карты. В частности, можно определять собственные лимиты на покупки и финансовые операции.

КОМПЕТЕНТНО

Заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан:

- В мире успешно развиваются новые формы бесконтактных платежей, при которых физический носитель карт зачастую вообще становится ненужным. Виртуальная карта - это современный банковский продукт, который обладает полным функционалом обычной карты, и в том числе обеспечивает быструю и безопасную оплату покупок в Интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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