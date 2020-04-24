Коронавирус в Крыму, последние новости на 24 апреля 2020: Обсерватор станет для некоторых платным, а в спецгоспиталь едет французское оборудование

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым

ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ - В ОБСЕРВАТОР

В Крыму обязали граждан, прибывших на полуостров из-за рубежа, проводить по 14 дней по приезде в обсерваторе. Соответствующий указ подписал глава республики.

Согласно документу, на две недели будут изолированы все, кто находился в странах с зарегистрированными случаями новой коронавирусной инфекции

Кроме того, Минздрав, МВД и теруправление Роспотребнадзора регистрируют всех въезжающих в Крым граждан из других регионов РФ. Приезжие обязаны заполнять анкеты с данными об их адресе проживания. В случае смены места жительства прибывшие обязаны в течение трех часов уведомить об этом колл-центр Минздрава 8-800-733-33-34; 8-800-733-33-12.

При этом для всех, кто сопротивляется и попадает в обсерватор по решению суда о принудительной изоляции, пребывание в учреждении станет платным.

ФРАНЦУЗСКИЙ КОНЦЕНТРАТОР

Кислородный концентратор, который планируют поставить в горбольнице №7, едет в Крым из Франции. Прибор уже пересек границу.

С помощью концентратора медики смогут обеспечить кислородом 180 коек в больнице, переоборудованной в особый госпиталь для приема пациентов с коронавирусом.

Кроме того, до конца мая в клинику поставят еще 45 аппаратов искусственной вентиляции легких. На складе тем временем формируют двухмесячный запас 17 видов антибиотиков и противовирусных препаратов.

На покупку оборудования и медпрепаратов уже направили 106 миллионов рублей.