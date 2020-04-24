Новых зараженных коронавирусом в Крыму обнаружили в Ялте, Бахчисарае и Джанкое

В Крыму зарегистрировали еще четыре случая заболевания коронавирусом, все пациенты болеют без симптомов, однако являются разносчиками инфекции. Заболевших обнаружили в Ялте, Джанкое и Бахчисарае.

- Все выявлены из ранее объявленных очагов, - рассказала на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Заболевшие не имеют клинических проявлений, но, тем не менее, они остаются источниками инфекции.

Все зараженные, за исключением одной пациентки, ранее уже находились в стационаре, так как близко контактировали с больными коронавирусом родственниками.

- Джанкойские два случая - это те люди, к которым приехала семья из Москвы. Ялтинский очаг - это по месту работы ранее объявленного случая. Женщина была госпитализирована в обсерватор, а теперь переведена в инфекционную больницу, - сообщила Наталья Пеньковская.

Заболевшая из Бахчисарая тоже находилась в изоляции, потому что контактировала с зараженным, однако ее отнесли к числу «дальних контактов» и оставили под медицинским наблюдением в домашних условиях. Тем не менее, анализ оказался положительным, и женщину положили в больницу.

- Мероприятия по всем этим случаям продолжаются. Очаги не закрыты, медицинское наблюдение продолжается, - заключила Наталья Пеньковская.

Всего в Крыму по состоянию на 24 апреля 2020 года подтвердили 57 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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