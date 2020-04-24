Как будут работать парикмахерские: В Крыму установлены правила работы сферы услуг в условиях карантина

Роспотребнадзор установил единые правила для работы парикмахерских и всей сферы услуг в условиях санэпидрежима. Хоть правила и носят рекомендательный характер, их выполнение обязательно для бизнеса.

- Режим повышенной готовности отменен не будет, работать в новых условиях бизнесу придется долго, - обратилась к предпринимательскому сообществу руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

- Пока мы находились в режиме самоизоляции, было время запастись дезинфицирующими средствами, термометрами и средствами защиты. Эти режимы надолго, не на месяц-два, и даже не на четыре. Такая ситуация не только в Крыму, а во всей РФ. Рекомендации едины на всю страну.

Мероприятия поддержки санэпидрежимов для сферы торговли, строительства, агропромышленного комплекса, общепита и сферы услуг Роспотребнадзор разработал отдельно и опубликовал на своем сайте.

В обязательном порядке «утренний фильтр»: измерение температуры сотрудников в начале и в конце рабочего дня с занесением данных в журнал, отстранение от работы лиц с повышенной температурой. Перед началом работы генеральная уборка с дезинфицирующими средствами и несколько влажных в течение дня.

Средства индивидуальной защиты должны быть не только у сотрудников, но и одноразовые для клиентов. На полу разметка социальной дистанции и 20-минутный интервал между клиентами с кварцеванием кабинетов.

В одном кабинете можно обслуживать только одного посетителя, запретить перемещение сотрудников и держать пятидневный запас дезинфицирующих средств.

- У тех предпринимателей, которые работают в этой сфере должны быть бактерицидные облучатели, - подчеркнула Пеньковская. - То есть, лампы закрытого или открытого типа. Рецеркулятор - это тот же облучатель закрытого типа - который может работать в присутствии людей. Если лампа открытого типа, придется после каждого клиента проводить обработку кабинета.

С рекомендациями бизнесу нужно ознакомиться еще до того, как подавать уведомление о возобновлении работы. Их нарушение влечет наказание вплоть до приостановки работы на 90 дней.

Только ограничительными мероприятиями, по мнению специалистов, можно сдержать распространение инфекции.

- Темп прироста заболеваемости на территории Крыма не имеет тенденции к снижению, - пояснила Пеньковская. - Мы еще не дошли не то, что до плато, мы только на подъеме находимся. Темпы еженедельного прироста составляют 30-35%

Напомним, с 1 мая правительство Крыма намерено возобновить работу ряда предприятий и фирм сферы услуг. Обязательным условием является строгое выполнение требований санэпидрежима.

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