Коронавирус в Крыму, последние новости на 25 апреля 2020: Командировочных - в изоляцию, приезжих - на проверку

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым

КОМАНДИРОВОЧНЫХ - ИЗОЛИРОВАТЬ

Все жители других регионов РФ, которые едут в командировку на полуостров, должны будут провести 14 дней на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве курортов и туризма РК.

Работник должен предъявить командировочное удостоверение, соответствующий приказ организации о командировании. Он может поселиться в отеле, однако ему придется в течение двух недель не выходить из номера и сдать анализы на коронавирус.

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ ВРЕТ

Четверть гостей Крыма, заполняя анкету на въезде, указывает неверный адрес своего пребывания на полуострове. Полицейские поехали с проверками - и не нашли гостей полуострова.

За сутки проверено 848 анкет, и приезжие отсутствовали по 203 адресам, сообщают в МВД.

Всего за сутки патрули полиции составили 294 протокола на нарушителей режима всеобщей самоизоляции.