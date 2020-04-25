2020-04-24T20:40:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 25 апреля 2020: Командировочных - в изоляцию, приезжих - на проверку

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 2 апреля 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Фото: Администрация КерчиФото: Администрация Керчи
Изменить размер текста:

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым

КОМАНДИРОВОЧНЫХ - ИЗОЛИРОВАТЬ

Все жители других регионов РФ, которые едут в командировку на полуостров, должны будут провести 14 дней на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве курортов и туризма РК.

Работник должен предъявить командировочное удостоверение, соответствующий приказ организации о командировании. Он может поселиться в отеле, однако ему придется в течение двух недель не выходить из номера и сдать анализы на коронавирус.

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ ВРЕТ

Четверть гостей Крыма, заполняя анкету на въезде, указывает неверный адрес своего пребывания на полуострове. Полицейские поехали с проверками - и не нашли гостей полуострова.

За сутки проверено 848 анкет, и приезжие отсутствовали по 203 адресам, сообщают в МВД.

Всего за сутки патрули полиции составили 294 протокола на нарушителей режима всеобщей самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Священный месяц Рамазан начался для крымских мусульман без массовых ифтаров
Крымчан не подпустят к открытым магазинам и парикмахерским
В Симферополе обокрали преподавателя по криминалистике
В нормальном состоянии находится только 20% дорог всего Крыма
Камеры видеонаблюдения на дорогах объединят в единую сеть
Некоторые крупные торговые сети России не пускают посетителей без масок
Под Феодосией водитель иномарки сорвался на машине в обрыв
Эксперт: Новые требования Роспотребнадзора загонят бьюти-индустрию в тень
На въезде в Севастополь задержали женщину с наркотиками
Врачи «скорой помощи» приезжают к жителям Керчи без масок
40 моряков, которые вернутся в Крым из дальних рейсов, проведут 14 дней в обсерваторах
Без иллюзий: До лета отели и рестораны Крыма работать не будут
Глобу назначили седьмым замом главы администрации Симферополя
Денег на зарплату нет у трети предприятий Крыма
Частные гостиницы помогают туристам обойти запрет и отдохнуть в Крыму на майские
Для пенсионеров Крыма в местном бюджете нашли 150 миллионов
Крымчане просят открыть строительные магазины и точки разливного пива
Каждый четвертый гость Крыма врет о месте своего проживания
То жарко, то холодно: Чиновники, наконец, определили дату окончания отопительного сезона в Симферополе
Житель крымского села поджег дом своей сестры и покончил с собой
Штраф и тюрьма: Житель Симферополя гулял с липовым разрешением
Коронавирус в Крыму: под наблюдением медиков находится больше тысячи человек
Отель в поселке Черноморское принимал туристов во время карантина
Крымские интернаты будут работать в закрытом режиме из-за коронавируса
В Крыму подтвердили еще четыре случая заражения коронавирусом
Домработница украла у крымской семьи почти полмиллиона рублей
Молодые фальшивомонетчики из Крыма пойдут под суд
Работников, направленных в командировку в Крым из других регионов, отправят на самоизоляцию