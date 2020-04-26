Коронавирус в Крыму, последние новости на 26 апреля 2020: Налоги снизят, а санатории готовят под обсерваторы

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

В КРЫМУ ИЩУТ САНАТОРИИ ПОД НОВЫЕ ОБСЕРВАТОРЫ

В республике выявляют все больше случаев заражения, и все больше контактных лиц нужно поместить под наблюдение. Так что мест в открытые на сегодняшний день обсерваторах уже не хватает. Специалисты противочумной станции Роспотребнадзора начнут обследовать новые санатории, чтобы разворачивать дополнительные мощности для обсервации.

СНИЖЕНА СТАВКА НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО И ТРАНСПОРТ

Чтобы дополнительно поддержать предпринимателей Крыма, которые наиболее пострадали от мер недопущения распространения коронавируса, депутаты парламента республики ослабили своим решением транспортный налог.

- Предлагается за налоговый период с 1 апреля по 30 июня установить снижение на 50% ставок региональных налогов: налога на имущество организаций и транспортного налога для налогоплательщиков, - заявил первый зампредседателя парламента Крыма Ефим Фикс.