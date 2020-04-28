2020-04-27T18:38:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 28 апреля 2020: В обсерваторах больше нет мест для людей с подозрением на covid-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 28 апреля 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму частные лаборатории пока не делают тесты на коронавирусВ Крыму частные лаборатории пока не делают тесты на коронавирусФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

ДВА ТУРИСТА НЕ ДОЕХАЛИ ДО ОБСЕРВАТОРА

В крымский обсерватор должны были доставить из Ростова в числе прочих двух туристов, вернувшихся с острова Бали. 12 человек заселились и проведут ближайшие 14 дней в Евпатории, а вот еще двоих из составленных ранее списков в автобусе не оказалось. Роспотребнадзор выясняет, где находятся путешественники.

МЕСТ НЕТ

Крымские обсерваторы заполнены на 100%, а людей с подозрением на коронавирус становится все больше.

Роспотребнадзор рассматривает четыре санатория в Евпатории, чтобы развернуть дополнительные места: «Морской» на 400 коек, «Орленок» на 120, а также «Искра» и детский санаторий имени Крупской - оба на 100 мест каждый.

ЖИВОТНЫХ - ТОЖЕ НА КАРАНТИН

При въезде в Крым из-за границы хозяевам придется заполнять уведомление не только о собственном здоровье, но и о здоровье своего питомца. Более того: домашние любимцы тоже подлежат карантину, чтобы исключить заражение владельца или кого-то еще.

- В случае проявления у животного клинических признаков острой респираторной или кишечной инфекции - незамедлительно информировать государственную ветеринарную службу, - отмечают в Россельхознадзоре.

ЧАСТНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ НЕ ПРИНИМАЮТ АНАЛИЗЫ НА КОРОНАВИРУС

В Крыму по-прежнему нельзя сдать тест на covid-19 по собственной инициативе, анализы берут только по предписанию медиков. Тесты проводят в государственных лабораториях.

При этом пятая часть граждан, которые звонят на «горячую линию» Минздрава Крыма, интересуется именно этим - где можно сделать анализ на коронавирусную инфекцию. Однако власти республики просят людей не торопиться. Тестируют пока только жителей, у которых есть соответствующие симптомы, а также их контактных лиц и тех, кто прибыл из-за границы.

Одна из частных лабораторий в Крыму попыталась запустить тестирование на коронавирус, но процесс притормозили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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