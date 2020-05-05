Коронавирус в Крыму, последние новости на 5 мая 2020: спортсменам разрешат заниматься на стадионах

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости - читайте в одном материале КП-Крым.

С 6 МАЯ НЕКОТОРЫМ СПОРТСМЕНАМ РАЗРЕШАТ ЗАНИМАТЬСЯ

В Крыму разрешат заниматься некоторыми видами спорта в условиях пандемии коронавируса. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, это будет доступно на открытых спортивных площадках и стадионах. Окончательное решение будет принято 6 мая. Глава Крыма отметил, что можно будет проводить индивидуальные тренировки по легкой атлетике и общей физической подготовке, но коллективные и контактные занятия спортом пока останутся под запретом.

У 30% ЗАРАЖЕННЫХ ВИРУСОМ НЕТ НИКАКИХ СИМПТОМОВ

У трети крымчан, у которых не было симптомов, выявляют новую коронавирусную инфекцию на десятый день. Об этом сегодня заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

- К сожалению, у нас в 30% случаев на десятый день в бессимптомных проявлениях мы подтверждаем новую коронавирусную инфекцию, - заявила Пеньковская.