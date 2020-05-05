2020-05-04T19:05:57+03:00
Общество

Коронавирус в Крыму, последние новости на 5 мая 2020: спортсменам разрешат заниматься на стадионах

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 5 мая 2020 года
Надежда ДАЦЮК
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Можно будет делать пробежки и заниматься легкой атлетикойМожно будет делать пробежки и заниматься легкой атлетикойФото: Архив "КП"
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«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости - читайте в одном материале КП-Крым.

С 6 МАЯ НЕКОТОРЫМ СПОРТСМЕНАМ РАЗРЕШАТ ЗАНИМАТЬСЯ

В Крыму разрешат заниматься некоторыми видами спорта в условиях пандемии коронавируса. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, это будет доступно на открытых спортивных площадках и стадионах. Окончательное решение будет принято 6 мая. Глава Крыма отметил, что можно будет проводить индивидуальные тренировки по легкой атлетике и общей физической подготовке, но коллективные и контактные занятия спортом пока останутся под запретом.

У 30% ЗАРАЖЕННЫХ ВИРУСОМ НЕТ НИКАКИХ СИМПТОМОВ

У трети крымчан, у которых не было симптомов, выявляют новую коронавирусную инфекцию на десятый день. Об этом сегодня заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

- К сожалению, у нас в 30% случаев на десятый день в бессимптомных проявлениях мы подтверждаем новую коронавирусную инфекцию, - заявила Пеньковская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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