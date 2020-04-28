2020-04-28T12:16:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 28 апреля: Ялтинские волонтеры заразили семерых, по одному случаю в Алуште и Симферополе

В Крыму увеличилось количество зараженных коронавирусом, заболели еще девять человек
Анна КИРИЕНКО
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За сутки количество заболевших коронавирусом в Крыму увеличилось на 9 человекЗа сутки количество заболевших коронавирусом в Крыму увеличилось на 9 человекФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Крыму за прошедшие сутки зарегистрировали еще 9 случаев заражения коронавирусом. Из них семь - это контактные семьи волонтеров в Ялте.

- Это лица, которые были изолированы и находились в обсерваторе, - сообщил замруководителя территориального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - На десятый день они были обследованы при проявлений клинических признаков инфекционной патологи и выявлен положительный результат на коронавирусную инфекцию.

Коронавирус подтвержден у еще одного сотрудника Республиканско детской клинической больницы в Симферополе. Женщина работала в отделении травматологии, но проживала в Красногвардейском районе.

- Она была контактная, обследована и при выявлении положительного результата госпитализирована, - пояснил Крутиков, - У нее контактов 21 медицинский работник и 19 пациентов, которые находились в отделении на стационарном лечении.

Все контактные обследованы, решается вопрос о возможности их транспортировки в обсерватор, либо самоизоляции на дому под динамическим наблюдением с повторным контролем на десятый день.

Третий случай выявлен в Алуште. После того, как местную больницу пришлось закрыть под обсерватор, больных стали направлять в Бахчисарайскую районную больницу. У одного из больных пневмонией оказался коронавирус.

- Там шесть контактных со вчерашнего дня переведены в обсерватор и один в ялтинский инфекционный стационар с признаками инфекционной патологии, - уточнил Крутиков. - Источник заражения устанавливается.

Еще один случай коронавирусной инфекции в крымскую статистику не попал. Мужчина из Ростова 24 апреля прибыл в пгт Новоозерное, где находилась его семья. Он был в контакте с больным в Ярославской области, проходил там обследование. Положительный результат застал его уже в Крыму. Больной госпитализирован в евпаторийский стационар. Его трое детей и жена помещены в обсерватор.

Всего в настоящее время в республике зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции. 20 из них завозные из-за границы, 10 завезены из субъектов РФ, 49 случаев – местные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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