2020-04-28T11:56:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Семья волонтеров из Ялты заразила коронавирусом восемь человек

В Крыму за сутки количество зараженных коронавирусом увеличилось еще на 9 человек
Анна КИРИЕНКО
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Семья ялтинских волонтеров стала очагом инфекцииСемья ялтинских волонтеров стала очагом инфекцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По данным на 28 апреля в Крыму 79 подтвержденных случаев инфицирования covid-19.

Массовый очаг заражения сформировался вокруг семьи волонтеров в Ялте. Молодые люди обратились к медикам с признаками ОРВИ 12 апреля и спустя четыре дня получили положительный результат анализов на коронавирус. В их близком круге контактов оказались 12 подопечных и 8 соратников по волонтерскому корпусу.

Уже 19 апреля у одного из контактных выявили covid-19, вчера положительные пробы получены еще у семерых.

- Они были изолированы и находились в обсерваторе, - сообщил замруководителя территориального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков. - Сейчас они переведены в стационар Ялтинской инфекционной больницы.

Еще один случай выявлен в Республиканской детской клинической больнице. Сотрудница отделения травматологии заразилась от своей сестры, которая работала в приемном покое и попала в инфекционную больницу несколькими днями ранее. Женщины прописаны в Красногвардейском районе.

нее контактов 21 медицинский работник и 19 пациентов, которые находились в отделении на стационарном лечении, - уточнил Крутиков. - Решается вопрос о возможности их транспортировки в обсерватор, либо самоизоляции на дому под динамическим наблюдением.

Девятым стал житель Алушты, который попал в больницу с пневмонией. Причем везти его пришлось в Бахчисарай, поскольку городская терапия закрыта под обсерватор после выявления там больных коронавирусом. Откуда алуштинец мог заразиться выяснят в результате проверки его круга общения.

Шестеро контактных с ним в Бахчисарайской больнице переведены в обсерватор и один в ялтинский инфекционный стационар с признаками инфекции.

Один случай коронавирусной инфекции прошел мимо крымской статистики. Мужчина прилетел из Ростова 24 апреля, а до этого сдал анализ на коронавирус в Ярославской области, как контактный с заболевшим. Результат догнал его уже в поселке Новоозерное под Евпаторией, где остановилась жена и трое детей. Больной находится в инфекционном отделении больницы Евпатории, дети и жена - в евпаторийском обсерваторе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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