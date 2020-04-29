2020-04-29T09:08:01+03:00
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Виброплатформа 5 Five Stars: Идеальный тренажер для занятия спортом во время карантина

Компактный и универсальный, он подойдет всем членам семьи вне зависимости от уровня подготовки
Степан ОСТИНОВ
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Лишь 20 минут в день занятий на виброплатформе — без надрывов и изнурения — дадут наглядный эффект через несколько месяцев.Лишь 20 минут в день занятий на виброплатформе — без надрывов и изнурения — дадут наглядный эффект через несколько месяцев.
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Всероссийский карантин диктует всем нам новые правила жизни. Почти все объекты, кроме продуктовых магазинов, больниц и аптек, закрыты. Выходить на улицу можно только за самым необходимым, так что почти все время жители полуострова проводят дома со своими семьями. Конечно, это вынужденная мера, она призвана защитить нас и наших близких от злосчастного коронавируса.

Тем не менее, такой режим доставляет множество неудобств — особенно активным людям, которые привыкли заниматься спортом и следить за собой. Когда откроются спортзалы, никто сказать не может, да и на улице заниматься спортом сейчас нельзя. А хочется держать себя в форме, ведь самоизоляция пагубно влияет на вес и тонус мышц. Да и лето не за горами, и его пока что никто не отменял... Выход один — компактный многофункциональный тренажер, который занимал бы минимум пространства у Вас дома, но приносил бы максимум пользы всем членам семьи.

Ну и чтоб был недорогим, все же кризис на дворе.

Этим строгим требованиям отвечает универсальная массажная виброплатформа для занятия фитнесом 5 Five Stars.

Массажная виброплатформа — это уникальный тренажер с возможностью регулировки уровня нагрузки и вибрации амплитудой от 1 до 120. Именно вибрация в разы эффективнее стимулирует все мышцы тела и при этом не вызывает сильную усталость.

Укрепление брюшного пресса и мыщц ног

Укрепление брюшного пресса и мыщц ног

Эффект похудения

В первую очередь виброплатформа предназначена для снижения веса и корректировки фигуры. Во время занятий вибрация «вынуждает» мышцы тела рефлекторно и сильно сокращаться: порядка 30-40 сокращений в секунду при стандартном занятии.

Это значит, что тренировка длится намного меньше по времени, мышцы работают интенсивнее, но при этом меньше устают!

Тренировка ягодичных мышц

Тренировка ягодичных мышц

Лишь 20 минут в день занятий на виброплатформе — без надрывов и изнурения — дадут наглядный эффект через несколько месяцев.

Универсальность

При этом тренажер оправдывает свое название и является универсальным — на нем могут заниматься мужчины, женщины и даже дети. Тренажер подходит как для новичков, так и для настоящих профессионалов - режимы работы и амплитуду нагрузки можно скорректировать индивидуально!

Придание формы бедрам

Придание формы бедрам

Общее оздоровление

- глубокая проработка практически всех мышц тела

- улучшение микроциркуляции жидкостей

- выведение токсинов, снятие отеков, устранение целлюлита

- лифтинг и тонизирование кожи

- снижение веса и коррекция проблемных зон

Более того, виброплатформа необходима и для общего оздоровлению организма. Она прекрасно укрепляет мышцы, кости и сухожилия, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и всех внутренних органов, нормализует сон и успокаивает нервную систему.

Вибромассаж ног

Вибромассаж ног

Врачи доказали, что вибрация всего тела отлично воздействует на медиаторы и гормоны - они не только вырабатываются, но и нормализуется их баланс.

Этот тренажер будет служить Вам и вашей семье и во время карантина, и после него, когда свободного времени будет намного меньше.

Укрепление четырехглавой и икроножной мышцы

Укрепление четырехглавой и икроножной мышцы

Таким образом, массажная виброплатформа 5 Five Stars — это не только эффективное средство для похудения в домашних условиях, но и необходимый тренажер для поддержания здоровья для всей семьи.

КОНТАКТЫ

Адрес: Симферополь, улица Чехова, 17

Сайт: https://5five-stars.ru/

Телефон: +7 (978) 010-70-70

ВНИМАНИЕ!

Во время карантина Вы можете легко заказать виброплатформу 5 Five Stars определенного цвета на сайте https://5five-stars.ru/, не нарушая режим самоизоляции.

ДОСТАВКА ПО КРЫМУ — БЕСПЛАТНАЯ!

Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению

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Универсальная массажная виброплатформа для занятия фитнесом 5 Five Stars..МЯГКИЕ ТКАНИ. С помощью вибрации улучшается кровообращение, за счет этого задействованы и соединительные ткани. Вибрация дает возможность жидкости лучше распределяться в суставах. Из-за этого различные ткани по-разному поглощают вибрацию, а между тканями происходит трение. Суставы становятся более подвижными, спайки в тканях слабеют, а хрящи восстанавливаются. Кроме того, все эти благоприятные моменты, в том числе и потеря веса, влияют на состояние кожи, которая становится бархатистой и гладкой. СОСУДЫ Во время занятий на тренажере расширяются периферические кровеносные сосуды, это вы можете заметить после тренировки, когда увидите, что кожа немного покраснела, и может быть, даже покалывает. Благодаря ритмическим сокращениям поддерживается циркуляция крови. Шлаки лучше выводятся из организма, поэтому он быстрее восстанавливается.

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