В крымских больницах зарегистрировали еще две вспышки коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировали 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство заболевших подхватили вирус в медицинских учреждениях.

АЛУШТИНСКАЯ ГОРБОЛЬНИЦА

Ранее терапевтическое отделение Алуштинской горбольницы закрыли на карантин из-за зараженной covid 95-летней пациентки. Однако на этом, к сожалению, дело не закончилось.

- Как выяснилось, в Алуште один из медработников, который работает в терапевтическом отделении, еще совмещает в отделении гемодиализа в той же больнице, - отметила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Из-за этого, отделение временно закрыли на дезинфекцию, там будут получать лечение только те пациенты, которые контактировали с упомянутым медработником, а все пациентов, не контактировавших с «подозреваемым», переведут в другие клиники, где есть необходимое оборудование.

- Определенная нагрузка на другие учреждения гемодиализа, это довольно проблематично, - подчеркнула Наталья Пеньковская.

В Алуштинской горбольнице уже заболели коронавирусом два врача (в том числе – заведующая детским отделением), а также фельдшер.

КРУПНЕЙШАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА КРЫМА

Еще один «медицинский» очаг – в Республиканской детской клинической больнице (Симферополь). Коронавирус обнаружили у двух пациентов терапевтического отделения, их перевели в детскую инфекционную больницу вместе с детьми, которые находились с ними в палате.

Кроме того, коронавирус подтвердили у врача-рентгенолога, которая осматривала первую заболевшую в РДКБ.

- Отрабатываются контакты по ней и пересматривается работа этого отделения, - сказала Наталья Пеньковская.

Всего пока в РДКБ заболели два медработника и два пациента.

Зараженные контактировали с сотрудниками травматологического отделения РДКБ, поэтому его тоже закрыли на дезинфекцию, а часть медиков отстранили от работы из-за подозрения на коронавирус.

- Смена врачей, которые были в отпусках либо были задействованы в других отделениях, - ими будет укомплектовано травматологическое отделение. Они после заключительной дезинфекции приступят к работе, - сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора.

Она призвала руководителей медучреждений максимально ограничить перемещение сотрудников внутри больницы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Крыму по состоянию на 29 апреля зарегистрировали 89 случаев заражения коронавирусом. Под наблюдением - почти две тысячи человек.

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