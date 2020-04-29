В апреле крымчане совершили 95% платежей вне офисов банка

Для профилактики распространения коронавируса крымчане, как и все россияне, продолжают оставаться дома. Только за первую неделю самоизоляции в крупнейшем банке Крыма фиксировали увеличение количества онлайн-платежей. А в апреле по сравнению с февралем и мартом на 39% увеличилась оплата через мобильное приложение за онлайн-игры и соцсети.

Совершать банковские операции удобно из дома. Наверняка эти привычки останутся у клиентов банков даже после выхода из карантина. Ведь те, кто раньше оплачивал услуги ЖКХ, например, в финансовом учреждении, теперь для безопасности делают это в интернет-банке или мобильном приложении. «Комсомолка» выяснила, какие финансовые операции пользуются популярностью в период самоизоляции.

Подача заявки на кредит

Крымские банки отмечают, что жители полуострова стали активнее подавать заявки на кредит. Сделать это онлайн можно и в приложениях. Вам нужно будет указать сумму и срок кредита, цель его получения. И пока вы сидите в самоизоляции, финансовое учреждение может одобрить вам займ.

Оплата покупок дистанционно

Разумеется, в нынешних условиях выросло количество покупок в интернете. Крымчане заказывают продукты с доставкой на дом. А чтобы не иметь дело с наличными, можно расплатиться с заведением с помощью бесконтактной карты.

Коммуналка без очередей

Если до распространения коронавируса вы привыкли платить за коммунальные услуги, приходя в отделение банка, самое время перевести платежи в режим онлайн. Тем более, что это удобно не только в период карантина. Например, квартплату можно перевести на автоплатеж, потому что эта сумма ежемесячно не меняется. Главное - чтобы в указанный период на карте была необходимая для списания сумма. Оплату за свет, воду, газ и другие блага можно тоже настроить через интернет. В крымском банке зафиксировали увеличение количества оплаты коммуналки по дистанционным каналам на 9%.

Расчет в супермаркетах - картой

Всемирная организация здравоохранения и банки рекомендуют не снимать наличные с карт, особенно в период распространения коронавирусной инфекции. По данным ВОЗ, денежные купюры могут несколько дней быть носителями вируса. Пластиковые карты в этом случае удобнее и безопаснее – их не нужно передавать продавцу в руки - приложили к терминалу, и покупка оплачена.