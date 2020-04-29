Эксперт назвал спекуляцией идею Чубарова обсудить Крым в «нормандском формате»

Призывы лидера запрещенного в РФ меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова включить «крымский вопрос» в повестку дня ближайших переговоров в «нормандском формате» - политическая спекуляция. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владислав Ганжара.

30 апреля запланирована видеоконференция стран-участниц «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе. Рефат Чубаров предложил поднять на встрече «крымский вопрос», поскольку на полуострове, по его мнению, усилились репрессии по отношению к крымским татарам и украинцам.

- Происходящее в мире видимо, обостряет и другие хронические заболевания. В частности, у представителей украинской политической элиты, где на постоянной основе делают глупые заявления. Многие деятели, в том числе Чубаров, продолжают заниматься тем, что у них лучше всего получается. В частности, откровенными политическими спекуляциями, - говорит политолог.

Ганжара отмечает, что лидер запрещенного меджлиса в последнее врем активно спекулировал на крымской теме и даже готовил так называемый марш достоинства в мае. Чубарову, по мнению политолога, важно напоминать о себе, чтобы «не покрыться пылью» в политическом смысле.

- Конечно, его заявления не будут иметь никаких последствий. Встреча в нормандском формате посвящена, как мы знаем, исключительно урегулированию ситуации на Донбассе и нахождению пути выхода из кризиса. Тема обсуждения Крыма и его принадлежности для РФ закрыта. И европейские лидеры эту позицию уважают, - считает эксперт.

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