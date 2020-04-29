Вместо гантелей - бутылки: Как крымские спортсмены переживают самоизоляцию

Коронавирус закрыл всех по домам, и спортсменам тоже приходится привыкать к новому режиму. Перед ними стоит непростая задача: поддерживать форму в четырех стенах и не потерять показатели после карантина.

Оригинальное решение нашел бегун из Владивостока Дмитрий Якухный, он пробежал вокруг своей кровати сто километров за десять часов. А какие рекорды ставят крымские спортсмены, и как они справляются с режимом самоизоляции?

В основном спортсмены на удаленке занимаются общей физической подготовкой, легкой атлетикой и силовыми упражнениями. Но сложнее всего приходится нашим пловцам, ведь в домашних условиях замену бассейну не найти.

"ДАЖЕ МАСТЕРА СПОРТА ТРУДНО МОТИВИРОВАТЬ"

- Конечно, все мои подопечные тренируются онлайн, делают видеоотчеты. Но это не дает такого эффекта, как занятия с тренером. Недавно мои девочки делали упражнения с бутылками воды вместо гантелей, - рассказывает КП-Крым Марина Лесковская, тренер спортивной школы водных видов спорта.

Среди ее воспитанников - мастер спорта и член сборной России по плаванию среди юниоров Максим Гордов. Он должен был выступать на первенстве страны 15-17 мая, но соревнования отменили.

В феврале Максима Гордова включили в состав сборной России по плаванию среди юниоров. Фото: Марина Лесковская

- Трудно мотивировать даже нашего мастера спорта. Нет информации, на когда перенесены соревнования. Ждем собрание федерации на этой неделе. Думаю, что после выхода из карантина мы понесем потери среди наших воспитанников, трудно будет собрать молодежь, - отмечает Лесковская.

ВМЕСТО КОНЬКОВ - СПИННЕРЫ

В сложной ситуации оказались и юные спортсмены недавно открытой в Симферополе ледовой школы Ильи Авербуха «Наследие». Но они могут тренировать равновесие и в домашних условиях с помощью специальных приспособлений - спиннеров для ног. Они имитируют положение стопы на коньке, заставляя держать равновесие и выполнять различные вращательные элементы вне льда.

Спиннеры на ногах имитируют положение ног у фигуристов как на коньках. Фото: пресс-служба ледовой школы "Наследие"

- Самый стрессовый фактор для детей - это неопределенность. Юному спортсмену важно понимать, к чему он стремится. Это понимание ребенку может дать только наставник, - рассказывает старший тренер спортивной школы «Наследие» Мария Орлова.

Баскетболист и тренер Крымского федерального университета Иван Солдатов каждое утро делает разминку по 30-60 минут, а после обеда проводит полуторачасовую тренировку. Воспитанников контролирует в режиме онлайн.

В ЧАСТНОМ ДОМЕ ЗАНИМАТЬСЯ ЛЕГЧЕ

- Легче, конечно, тем, кто живет в частном доме. Они могут делать упражнения на броски с мячом. Надеемся, что карантин быстрее закончится, потому что мы по Крыму не доиграли чемпионат по баскетболу. В следующем году будем готовиться к чемпионату России, в этом году его отменили, - рассказывает Солдатов.

Разминка баскетболиста Ивана Солдатова. Фото: личный архив

Директор спортивного клуба КФУ Игорь Кийко отмечает, что студенты настроены оптимистично, но пока ставят рекорды только по выносливости и надеются поскорее выйти из карантина:

- До этого мы были очень близки к тому, чтобы впервые стать чемпионами России среди студенческих команд по футболу. В Крыму этот вид спорта не очень хорошо себя чувствует из-за санкций, и студенты - это наша большая надежда. Мы собирались поехать в Европу, представлять Крым там. Я боюсь, чтобы наши ребята не растеряли форму. Пока есть прогнозы, что студенческие игры начнутся не раньше осени.

Воспитанники ялтинской среднеобразовательной школы по легкой атлетике №1 тоже не унывают. Руководство приняло решение привезти им спортинвентарь еще до начала режима самоизоляции. Это помогает делать тренировки более эффективными и максимально приближенными к условиям спортзала.

А чтобы мотивация не пропадала, юным спортсменам организуют состязания в дистанционном режиме.

- Мы закончили проводить для малышей 2015 года рождения и моложе соревнования онлайн на прыжки в длину с места. Они прыгали дома, а родители замеряли и присылали результаты. Приняли участие 129 человек, - говорит Наталья Белуха, директор ГБУ РК «СШОР по легкой атлетике №1».

Режим изоляции воспитанники школы переживают по-разному: некоторые сохраняют результаты, другие же немного отстают. На таких детей тренеры тратят больше времени. Есть и рекордсмены.

- Наша десятилетняя спортсменка Соня Петушкова до карантина не прыгала в длину больше двух метров, а сейчас по замерам прыгнула 2.06 метра. Это рекорд, - радуется Белуха.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Власти Крыма обещают, что некоторым спортсменам вскоре разрешат тренироваться, но при соблюдении социальной дистанции. Такие виды спорта, как теннис, легкая атлетика, стрельба позволяют находиться друг от друга на расстоянии. А вот представителям командных видов спорта придется потерпеть. План работы и тренировочных занятий определит Министерство спорта Крыма в соответствии с графиками подготовки сборных команд.