Коронавирус в Крыму, последние новости на 30 апреля 2020: Получены новые боксы для больных коронавирусом

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

ЕЩЕ ДВЕ МАШИНЫ СКОРОЙ С БОКСАМИ

В Крым доставили два боксированных автомобиля скорой помощи, в которых будут перевозить больных с коронавирусной инфекцией.

Всего таких машин в республике три. В инфекционном боксе на носилках пациент полностью изолирован от внешней среды.

Если понадобится помощь врачей, они смогут оказать ее, пользуясь специальными отсеками и рукавами. Таким образом, медики смогут избегать прямого контакта с больным и не заразятся коронавирусом.

ЗАВТРА ЗАРАБОТАЮТ ПАРИКМАХЕРСКИЕ

В Крыму с 1 мая разрешили работать еще нескольким сферам бизнеса, в том числе - салонам красоты, ателье, мастерским по ремонту компьютерной техники, строительным магазинам, химчисткам и прачечным.

Всем им придется соблюдать особые меры эпидемиологической безопасности, установленные Роспотребнадзором.

Все предприниматели подадут в правительство заявления о начале работы, где укажут, что ознакомились с рекомендациями санитарных врачей, готовы к внеплановым проверкам. Список всех работающих предприятий направят полиции и надзорным органам.