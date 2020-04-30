Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 30 апреля 2020 года: Первый подтвержденный случай у беременной

В Роспотребнадзоре рассказали подробности о новых зараженных коронавирусом крымчанах.

КЕРЧЬ

Напомним, за минувшие сутки специалисты подтвердили диагноз еще у троих жителей республики, в том числе – у беременной женщины.

Будущая роженица – жительница Феодосии, на каком она сроке – не сообщается. После обращения к врачам у нее сразу заподозрили коронавирус и положили в инфекционное отделение Керченской горбольницы..

- Круг контактов минимальный, у нее изначально ставили новую коронавирусную инфекцию под вопросом, и по результатам [теста] она была помещена в бокс, - сообщила на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Сейчас беременную перевели в симферопольский роддом №2, который по решению Минздрава РК принимает рожениц с коронавирусной инфекцией со всего полуострова.

В Керченской же больнице под медицинским наблюдением находятся пятеро медработников, которые с ней общались. Так как пациентка находилась в боксе и соблюдались меры безопасности, обсервации в отделении нет, никого от работы не отстранили.

Кроме того, пятеро членов ее семьи находятся в обсерваторе, их тоже тестируют на коронавирус.

В Керченской же больнице под медицинским наблюдением находятся пятеро медработников, которые с ней общались. Так как пациентка находилась в боксе и соблюдались меры безопасности, обсервации в отделении нет, никого от работы не отстранили.

СИМФЕРОПОЛЬ

Еще один выявленный случай – у женщины из Симферопольского района. К ней в гости приехали знакомые из Москвы. Об этом узнали врачи скорой помощи, которые приехали к пациентке на дом.

- По протоколу они отобрали материал у заболевшей на новую коронавирусную инфекцию, - рассказала Наталья Пеньковская. - По данным лабораторного исследования коронавирус подтвержден, она изолирована в 7-ю городскую больницу.

Все люди, которые с ней близко контактировали, оказались в обсерваторе и ожидают результатов теста на коронавирус.

АЛУШТА

Третья заболевшая – житель Алушты, она контактировала с местной жительницей, у которой ранее нашли коронавирус. У нее обнаружили симптомы ОРВИ во время эпидрасследования, поэтому сразу было решено госпитализировать женщину в инфекционное отделение ялтинской больницы. Тест на новый вирус подтвердился.

- Ничего не меняется, она находится в условиях инфекционного стационара, проводится лечение. Близкие контакты в количестве 5 человек изолированы в условиях обсерватора города Ялты, - заключила Наталья Пеньковская.

Всего на полуострове зарегистрировано 92 случая заражения коронавирусом с начала пандемии.

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