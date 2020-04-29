«Не могу дозвониться»: Крым частично остался без мобильной связи из-за аварии

Жители Крыма 30 апреля столкнулись с неожиданной проблемой: весь день невозможно дозвониться на мобильные номера метериковых абонентов. Как оказалось, причиной этому стало повреждение линейной инфраструктуры крымского провайдера.

ЧП произошло в Ленинском районе Крыма. Кто именно повредил линейную инфраструктуру провайдера - пока не известно.

- У мобильных операторов наблюдаются перегрузки сети, что проявляется в невозможности осуществить вызовы на федеральные мобильные операторы. Планируемое время восстановления работоспособности сетей связи 14:00 30 апреля 2020 года, - сообщили в пресс-службе Министерства информации Крыма.

А пока проблемы устраняются, весь день крымчане и севастопольцы жалуются на перебои со связью.

«Не могу ни до кого дозвониться», «ужас, какая плохая сегодня связь», «почему не идут гудки» - одни из самых распространенных жалоб на сегодня.

Правда, за последний час ситуация начала улучшаться. У некоторых уже «все работает - звонили и по Симферополю, и в Москву».

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