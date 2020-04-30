2020-04-30T18:49:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Как 70-летняя крымчанка сходила на похороны и оказалась в изоляторе с подозрением на covid-19

В евпаторийском обсерваторе женщине стало плохо с сердцем, но лечить ее не собираются
Надежда ДАЦЮК
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Евпаторийский обсерватор развернули в конце мартаЕвпаторийский обсерватор развернули в конце мартаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Нина Сергеевна, 70-летняя пенсионерка из села Верхоречье Бахчисарайского района, попала в число тех, у кого подозревают коронавирус. Все началось с похорон, на которые женщину позвали знакомые 15 апреля. Уже через неделю бабушку второпях определили в евпаторийский обсерватор. И если в ближайшие дни женщине не помогут квалифицированные врачи, эта история закончится так же, как и началась – похоронами.

РАК, КЛАДБИЩЕ, КОРОНАВИРУС

У односельчанина Нины Сергеевны, Евгения, случилось горе – дочь заболела раком. Мужчина был готов на все, чтобы помочь своей кровиночке. И когда появился шанс отправить дочь в Москву, он так и поступил. Но местные врачи сделали неутешительный прогноз. Через три дня после визита в столицу дочь Евгения умерла. Разбитый горем отец забыл по коронавирус и взялся за организацию похорон.

- На кладбище было 115 человек, меня пригласили знакомые, - рассказывает КП-Крым Нина Сергеевна. - Потом оказалось, что коронавирус нашли у самого организатора.

Евгений почувствовал себя плохо спустя несколько дней после траурной процессии. Он обратился в больницу, и тест показал положительный «ковид». Теперь под угрозой заражения оказались все участники похорон.

- Сейчас Евгений лежит в больнице, у него воспаление легких и коронавирус, как нам рассказали. Меня забрали в обсерватор в Евпаторию 22 апреля. Помню, как постучали в дверь медики, взяли тесты и объяснили, что я под угрозой. Еще вручили документ о том, что мне нужно отправиться в обсерватор, - вспоминает Нина Сергеевна.

Первый тест у пенсионерки дал отрицательный результат. Но вот беда: в обсероваторе у Нины Сергеевны стало плохо с сердцем.

- У меня часто скачет давление. А тут я так перенервничала, что два раза был гипертонический криз: верхняя планка давления зашкаливала за 200, хотя моя норма не больше ста. Таблетки уже заканчиваются, и я боюсь, что без них не справлюсь.

ЛЕКАРСТВ В ОБСЕРВАТОРЕ НЕТ, А КУПИТЬ НЕ МОГУТ

Нине Сергеевне не страшно заразиться коронавирусом. Женщина переживает, как бы не случился инфаркт. Потому что врачи в обсерваторе не могут предоставить ей никакие лекарства, а родня боится навестить пенсионерку, не желая получить штраф за нарушение самоизоляции.

- Никаких таблеток мне дать не могут. Максимум – измеряют давление. Говорят, что это не больница, а обсерватор. На просьбы купить для меня лекарства врачи отказывают, потому что тоже закрыты на карантин вместе с нами. Такое ощущение, что я нахожусь в тюрьме. 26 апреля у меня был юбилей, 70 лет. Хотела с родственниками отпраздновать, а пришлось быть здесь, - сетует пенсионерка.

А пока Нина Сергеевна ждет второй тест на коронавирус. Очень надеется, что он также покажет отрицательный результат, и она сможет вернуться домой. Больше всего женщина боится не вируса, а сердечного приступа, который может случиться в любой момент из-за отсутствия лекарств.

- Находиться здесь просто невыносимо. У моей 85-летней соседки сахарный диабет. Так здесь даже нет прибора для измерения сахара. Она просто колет себе инсулин три раза в день, - вздыхает пенсионерка.

СПРАВКА «КП»

23 апреля в Крыму появился новый очаг распространения коронавируса. Вирус обнаружили у жителя села Верхоречье Бахчисарайского района, который устроил похороны. Там присутствовало 115 человек. Позже диагноз подтвердился у родственника жителя Бахчисарайского района, госпитализиированного в Симферопольскую клиническую больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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