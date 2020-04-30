Только факты: Как заявления крымских чиновников расходятся с реальностью

Страницы главы Крыма в социальных сетях захлебываются от народного негодования. Несмотря на заверения чиновников на заседании оперативного штаба, обещанных дополнительных выплат льготникам нет, санобработку жилого фонда управляющие компании не проводят, а в банках существуют стоп-листы по кредитованию предприятий.

- Много обращений от людей, - признал на заседании оперативного штаба глава региона Сергей Аксенов. - Начинают с оскорблений, что вы тут все лжецы и подлецы. Нам к оскорблениям не привыкать, и оскорблять органы власти сегодня принято. Но прошу, когда пишите, что тут все врут, указывайте конкретные факты.

Почта Крыма рекомендует не слушать оперативный штаб, а прийти после майских праздниковФото: Анна КИРИЕНКО

Факт №1. Вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская 22 апреля сообщила, что все пособия за май льготники Крыма получат еще в апреле. В последний день месяца чиновница отчиталась, что почти 700 миллионов рублей уже поступили на банковские счета и в почтовые отделения по месту жительства льготников. То есть, свои обещания правительство Крыма выполняет. По факту банковские учреждения сегодня занимались перечислениями до обеда, а в почтовых отделениях о доплатах просят побеспокоится уже после майских праздников.

- Может куда-то эти деньги и пришли, но у нас их нет, и если будут, то уже после майских праздников, - пояснили в почтовом отделении №34 Симферополя. - Доплат нет ни региональных, ни федеральных.

В Минтруда Крыма ситуацию объяснили следующим образом: деньги доведены до ГУП РК «Почта Крыма». На этом полномочия социального ведомства заканчиваются.

- Минтруда свои обязательства выполнило, - заверила КП-Крым пресс-секретарь министерства Елена Дерунец. - «Почта Крыма» - это уже подведомственное предприятие Министерства информации и связи.

На оперативном штабе говорят об обработке жилого фонда. Для жителей это фантом. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Факт №2. С начала введения режима повышенной готовности к ЧС Министерство ЖКХ Крыма было поручено организовать обработку дезинфицирующими средствами жилого фонда. Вначале по предписанию Роспотребнадзора это распространялось на многоквартирные дома, где выявляли больного. Причем такую услугу Центр эпидемиологии и гигиены оказывает на платной основе. По мере увеличения числа заболевших, обработку дезсредствами поручили проводить один раз в два дня. Причем не только подъездов, а всех объектов придомового благоустройства.

По заверению вице-премьера Юлии Жуковой, управляющие компании выполняют эти требования, в отличие от ТСЖ. Однако по оценке директора АНО «ЖКХ Контроль» Анатолия Петрова, по части санобработки подъездов в основном идет «имитация, а не реальная работа».

Управляющие компании обрабатывают около 30% многоквартирных жилых домов, а весь остальной объем работы ложится на плечи самих жильцов. Проверки в муниципалитетах подтверждают эти данные — обработка не ведется, графиков нет.

В администрации Симферополя нашли причину в том, что основной контингент работников управляющих компаний — это люди декретной группы 65+. Выходить на работу им нельзя, зарплату им все равно начисляют, а других средств у управляющих компаний нет.

Факт №3. Предпринимателям и предприятиям Крыма пообещали беспроцентные кредиты на заработную плату сотрудникам и займы под низкий процент. Но для этого заемщик должен иметь банковский счет в этом кредитном учреждении, хорошую кредитную историю, и справку об отсутствии задолженности по обязательным платежам, которые уже накопились за время вынужденного простоя.

Более того, банки не понимают, как можно кредитовать предпринимателей, если любое нарушение ими санитарно-эпидемиологических норм повлечет приостановку деятельности на 90 суток.

Строители сетуют, что банковские гарантии под госзаказ в Крыму не получитьФото: Анна КИРИЕНКО

Глава ассоциации грузоперевозчиков Крыма Анатолий Цуркин на своей странице в соцсетях указал, что даже ранее предложенные банковские продукты в Крыму уже не работают.

- В марте (одного из банков — прим.ред.) получил предодобренный кредитный лимит в 5 миллионов. Думаю, сейчас возьму, лишним не будет. Позвонил в банк. Мне отвечают - группы риска, рекреацию и перевозки не кредитуем. Ваши оквэды в стоп-листе. Все что надо знать о мерах поддержки.

На невозможность получить банковскую гарантию по госконтрактам даже при открытых корреспондентских счетах указывают и крымские застройщики. По факту для участия в госзакупках строительным компаниям за гарантией нужно обращаться в кредитные учреждения на материке.

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