«Дети дома»: «Комсомолка» запускает второй этап семейного конкурса фотографий на карантине

Закончился первый этап конкурса «Дети дома», организованного КП-Крым. Две недели наши читатели загружали в открытый альбом «Комсомолки» ВКонтакте самые яркие фотографии со своей семьей на карантине.

Мы благодарим всех крымчан за участие в фотоконкурсе и оставляем альбом ВК с Вашими фотографиями на нашей официальной странице в соцсети, чтобы читатели могли лайкать и делиться фото с друзьями и близкими.

Ссылка на альбом: https://vk.com/album-69752927_270586240

Второй этап — голосование

Все фото были очень трогательными и сердечными, поэтому редакции «Комсомолки» было очень трудно выбрать по 5 финалистов в каждой из трех номинаций.

Но конкурс есть конкурс. Мы определили 15 лучших, на наш взгляд, фото. Теперь настал черед читателей.

До 14 мая здесь, на сайте КП-Крым, каждый желающий сможет проголосовать за понравившуюся фотографию. Победит в каждой номинации то фото, которое наберет максимальное количество голосов.

Итоги голосования мы опубликуем 15 мая. Ну и конечно, победители получат грамоты от КП-Крым и подарки от наших спонсоров.

ФИНАЛИСТЫ В НОМИНАЦИЯХ:

Школа дома

Предки в шоке

Счастливы вместе

Будьте здоровы, активны и наслаждайтесь яркими моментами вместе с «Комсомолкой»!