Фотоконкурс «Дети дома»: Номинация «Счастливы вместе»

Закончился первый этап конкурса «Дети дома», организованного КП-Крым. Две недели наши читатели загружади в открытый альбом «Комсомолки» ВКонтакте самые яркие фотографии со своей семьей на карантине.

Редакция «Комсомолки» выбрала 5 лучших, на наш взгляд, фото в номинации «Счастливы вместе».

До 14 мая здесь каждый желающий сможет проголосовать за понравившуюся фотографию. Победит в номинации «Счастливы вместе» то фото, которое наберет максимальное количество голосов.

Итоги голосования мы опубликуем 15 мая. Ну и конечно, победители получат грамоты от КП-Крым и подарки от наших спонсоров.

Будьте здоровы, активны и наслаждайтесь яркими моментами вместе с «Комсомолкой»!