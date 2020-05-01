2020-05-02T14:36:46+03:00
Общество

Фотоконкурс «Дети дома»: Номинация «Школа дома»

Победителей проекта определят читатели прямым голосованием на сайте
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Голосуйте!Голосуйте!
Изменить размер текста:

Закончился первый этап конкурса «Дети дома», организованного КП-Крым. Две недели наши читатели загружали в открытый альбом «Комсомолки» ВКонтакте самые яркие фотографии со своей семьей на карантине.

Редакция «Комсомолки» выбрала 5 лучших, на наш взгляд, фото в номинации «Школа дома».

До 14 мая здесь каждый желающий сможет проголосовать за понравившуюся фотографию. Победит в номинации «Школа дома» то фото, которое наберет максимальное количество голосов.

Итоги голосования мы опубликуем 15 мая. Ну и конечно, победители получат грамоты от КП-Крым и подарки от наших спонсоров.

Будьте здоровы, активны и наслаждайтесь яркими моментами вместе с «Комсомолкой»!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24