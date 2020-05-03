2020-05-03T00:15:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 3 мая 2020: Люди пытаются сбежать из обсерваторов

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 3 мая 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
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Зараженных коронавирусом в Крыму становится все больше. Всех контактных лиц помещают в обсерваторы. Фото: пресс-служба администрации ЯлтыЗараженных коронавирусом в Крыму становится все больше. Всех контактных лиц помещают в обсерваторы. Фото: пресс-служба администрации Ялты
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«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

ПЫТАЮТСЯ СБЕЖАТЬ

Несколько человек, помещенных в обсерваторы для медицинского наблюдения из-за подозрений на коронавирус, уже попытались сбежать.

- Есть различные моменты с выбиванием дверей, с проникновением на территорию, - рассказал министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов.

Всеми инцидентами уже занимается полиция.

ИЩУТ ПУТИ ОБХОДА

Туристы из других регионов РФ пытаются приехать в Крым, используя разнообразные схемы - легальные и не очень.

Так, нередко отдыхающих везут на автомобилях с краснодарскими номерами, а потом пересаживают в автобус с крымскими. Кто-то предлагает взятки сотрудникам ГИБДД, которые дежурят на посту.

Напоминаем, что с 1 мая все приезжие помещаются в обсерватор на две недели в случае, если у них нет своего жилья здесь, где люди могли бы соблюдать самоизоляцию.

Жителей других регионов РФ, которых поместили в обсерваторы, насчитывается уже 17 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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