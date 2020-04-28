Отмена поезда Москва – Феодосия в период самоизоляции: Как приехать в Крым

Из-за угрозы распространения коронавиурсной инфекции отменяют не только самолеты, но и поезда. Так, отменили состав сообщением Москва - Феодосия. Однако перевозчик Гранд Сервис Экспресс рекомендует не сдавать билеты на железнодорожный транспорт.

Для пассажиров, запланировавших поездку в Крым поездами «Таврия» их Москвы в Феодосию компания предлагает альтернативный способ добраться до пункта назначения без увеличения стоимости проезда.

В случае отказа от поездки, пассажиры могут получить полную стоимость неиспользованного билета без взимания сборов, сообщил генеральный директор ГСЭ «Таврия» Александр Ганов.

На данный момент отменены поезда из Москвы в Феодосию № 064М и 064С: отправлением из Москвы с 4 мая по 30 мая включительно и отправлением из Феодосии с 5 мая 31 мая включительно.

Гостей и жителей Крыма, следующих из Москвы в Феодосию, пересадят на автобусы от станции Владиславовка. С этого пункта остановки можно уехать самостоятельно на пригородных поездах. Актуальное расписание движения поездов доступно на официальном сайте Крымской железной дороги.

Пассажиры, которые не хотят отменять поездку в Крым могут оформить проезд на доступные места при совпадении участков следования отмененных и курсирующих поездов «Таврия».

Для переоформления проездных документов необходимо оставить заявку в контактном центре компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» по номеру 8 800 775 54 53. Более подробная информация размещена на официальном сайте перевозчика, отметил Александр Ганов.

О точной дате запуска поиска поезда пассажирам сообщат дополнительно.

Напомним, что из-за угрозы распространения вируса Covid-19 запуск 9 пар новых поездов через Крымский мост отменили. Первый состав из Москвы в Феодосию планировали отправить 2 мая.