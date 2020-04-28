Отмена поезда Санкт-Петербург – Феодосия в период самоизоляции: как добраться до Крыма

Пассажиры, которые запланировали путешествие поездами «Таврии» из Санкт-Петербурга в солнечный город Феодосию, могут не сдавать билеты.

«Таврия» предложила альтернативный способ добраться до пункта назначения без увеличения стоимости проезда. Пассажиров, следующих из Санкт-Петербурга до Феодосии, заберут автобусы от станции Владиславовка, расположенной на линии Джанкой - Феодосия.

Кроме того с этого пункта остановки гости Крыма могут добраться до Феодосии пригородными поездами. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на официальном сайте Крымской железной дороги.

На данный момент отменены поезда из Санкт – Петербурга в Феодосию №177А и 178С: отравлением из Санкт – Петербурга с 7 мая по 27 мая включительно, отправлением из Феодосии с 9 мая по 29 мая включительно.

Пассажиры, которые купили билеты на отмененные поезда, могут оформить проезд на доступные места при совпадении участков следования отмененных и курсирующих поездов «Таврия».

Для переоформления проездных документов необходимо оставить заявку в контактном центре компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» по номеру 8 800 775 54 53. Более подробная информация размещена на официальном сайте перевозчика.

О точной дате запуска поиска поезда пассажирам сообщат дополнительно.

Напомним, первый состав из Санкт-Петербурга в Феодосию планировали отправить 7 мая. Однако в связи с пандемией коронавируса, запуск движения поездов в Крым по девяти новым направлениям перенесли до улучшения эпидемиологической обстановки.