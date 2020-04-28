2020-05-03T19:46:17+03:00
Общество

Отмена поезда Санкт-Петербург – Феодосия в период самоизоляции: как добраться до Крыма

Рассказываем, как быть пассажирам из-за отмены поезда Санкт-Петербург – Феодосия в период самоизоляции
Анна БУГОРКОВА
Поделиться:
Запуск поездов Санкт-Петербург - Феодосия пока отменили из-за коронавирусаЗапуск поездов Санкт-Петербург - Феодосия пока отменили из-за коронавирусаФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Пассажиры, которые запланировали путешествие поездами «Таврии» из Санкт-Петербурга в солнечный город Феодосию, могут не сдавать билеты.

«Таврия» предложила альтернативный способ добраться до пункта назначения без увеличения стоимости проезда. Пассажиров, следующих из Санкт-Петербурга до Феодосии, заберут автобусы от станции Владиславовка, расположенной на линии Джанкой - Феодосия.

Кроме того с этого пункта остановки гости Крыма могут добраться до Феодосии пригородными поездами. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на официальном сайте Крымской железной дороги.

На данный момент отменены поезда из Санкт – Петербурга в Феодосию №177А и 178С: отравлением из Санкт – Петербурга с 7 мая по 27 мая включительно, отправлением из Феодосии с 9 мая по 29 мая включительно.

Пассажиры, которые купили билеты на отмененные поезда, могут оформить проезд на доступные места при совпадении участков следования отмененных и курсирующих поездов «Таврия».

Для переоформления проездных документов необходимо оставить заявку в контактном центре компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» по номеру 8 800 775 54 53. Более подробная информация размещена на официальном сайте перевозчика.

О точной дате запуска поиска поезда пассажирам сообщат дополнительно.

Напомним, первый состав из Санкт-Петербурга в Феодосию планировали отправить 7 мая. Однако в связи с пандемией коронавируса, запуск движения поездов в Крым по девяти новым направлениям перенесли до улучшения эпидемиологической обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Крым надвигаются грозы, град и сильный ветер
«В поисках лучших условий для жизни»: Украинец попытался незаконно попасть в Крым
В Крыму 6 мая расширят список разрешенных видов бизнеса
Коронавирус в Крыму: В обсерваторах - более 800 человек
Аксенов попросил владельцев мини-отелей не принимать туристов, чтобы не «запустить заразу в дом»
В Крыму с 1 мая заработали более 500 предпринимателей, более 7 тысяч - подали уведомления
Сайт правительства Крыма подвергся DDOS-атаке
В Крыму развернули четвертый обсерватор
Роспотребнадзор призвал крымчан не пытаться выехать на Украину
Шесть человек, которые были на службе вместе с зараженными певцами церковного хора в Крыму, попали в стационар
Крымские полицейские составили протоколы на 206 нарушителей режима самоизоляции
В Крыму еще одна зараженная коронавирусом женщина находится на аппарате ИВЛ
Координатор Бессмертного Полка в Крыму рассказал, как почтить память ветеранов дома
Погода в Крыму на 3 мая: небольшой дождь и тепло до +25
В Ялте зацвела глициния: 5 красивых фото с Южного берега Крыма
В Севастополе произошло смертельное ДТП: один погибший, трое пострадавших
На «Тавриде» возле Бахчисарая перезапущено движение
В Крыму три пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
В Крыму раскрыли схемы нелегального въезда на полуостров во время карантина
В Крыму 1 мая режим самоизоляции нарушили почти 250 человек
Выбивают двери: Из обсерваторов Крыма пытаются совершить побеги
Больше 4 тысяч предприятий Крыма получили разрешения на работу
Два года тюрьмы и штраф: Владелец гостевого дома в Симеизе принимал туристов
В Крыму принудительно отправили в изоляторы 17 приезжих россиян
Коронавирус в Крыму: на 2 мая еще четверо заболевших, из них двое - прихожане церкви