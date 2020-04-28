Отмена поезда Санкт-Петербург - Евпатория в период самоизоляции: как добраться до Крыма

Коронавирус многим поменял планы, в том числе на летний отдых в солнечном Крыму. Пассажирам, которые запланировали путешествие поездами «Таврии» из Санкт-Петербурга в Евпаторию, не стоит спешить и сдавать билеты. Компания предложила альтернативный способ добраться до пункта назначения без увеличения стоимости проезда.

Пассажиры, следующие из Санкт-Петербурга в Евпаторию, смогут отправиться в поезде с беспересадочными вагонами, который от Симферополя проследует до Евпатории с отдельным локомотивом.

Кроме того из столицы в Евпаторию можно доехать на двух пригородных поездах: отправление в 05.40, прибытие в 7.15 и отправление в 18.05, прибытие в 19.45. Остальные отменены из-за режима самоизоляции.

На данный момент отменены поезда из Санкт – Петербурга в Евпаторию № 179А и 180С с 28 апреля по 22 мая включительно, из Евпатории в Санкт-Петербург с 30 апреля по 24 мая включительно.

Генеральный директор ГСЭ «Таврия» Александр Ганов сообщил, что пассажиры, которые купили билеты на отмененные поезда, могут оформить проезд на доступные места при совпадении участков следования отмененных и курсирующих поездов «Таврия».

Для переоформления проездных документов необходимо оставить заявку в контактном центре компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» по номеру 8 800 775 54 53. Более подробная информация размещена на официальном сайте перевозчика.

О точной дате запуска поиска поезда пассажирам сообщат дополнительно.

Напомним, что именно руководством ГСЭ в 2019 году было принято решение расширить географию маршрутов: компания выступила инициатором организации пассажирских перевозок в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга. А первый состав из Санкт-Петербурга в Евпаторию планировали отправить 28 апреля.