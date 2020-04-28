2020-05-03T20:01:45+03:00
Общество

Отмена поезда Москва - Евпатория в период самоизоляции: как доехать до Крыма

Рассказываем, как быть пассажирам из-за отмены поезда Москва - Евпатория в период самоизоляции
Анна БУГОРКОВА
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Поезд Москва - Евпатория в период самоизоляции отменилиПоезд Москва - Евпатория в период самоизоляции отменилиФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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Из-за пандемии коронавирусной инфекции, запуск движения поездов в Крым по девяти новым направлениям перенесли до улучшения эпидемиологической обстановки. Для пассажиров, запланировавших поездку к морю в Евпаторию из Москвы, железнодорожная компания «Таврия» предложила альтернативный способ добраться до пункта назначения без увеличения стоимости проезда.

На данный момент отменены поезда №174М и 174С: отправление из Москвы с 2 мая 26 мая включительно, отправлением из Евпатории с 3 мая 27 мая включительно.

Пассажиры, следующие из Москвы в Евпаторию, могут выйти на станции Симферополь, осуществить пересадку в поезд с беспересадочными вагонами и доехать до конечного пункта назначения.

Часть пригородных поездов из столицы так же отменена. На данный момент из Симферополя в Евпаторию можно доехать на двух поездах: отправление в 05.40, прибытие в 7.15 и отправление в 18.05, прибытие в 19.45.

В случае отказа от поездки, пассажиры могут получить полную стоимость неиспользованного билета без взимания сборов.

Необходимо оформить проезд на доступные места при совпадении участков следования отмененных и курсирующих поездов «Таврия». Для переоформления проездных документов необходимо оставить заявку в контактном центре компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» по номеру 8 800 775 54 53.

Напомним, старт поезда Москва - Евпатория был запланирован на 2 мая этого года. Всего с 23 декабря 2019 года поездами «Таврия» успели воспользоваться 195 тысяч человек. С актуальным расписанием поездов гости республики могут ознакомиться на официальном сайте Крымской железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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