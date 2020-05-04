Коронавирус в Крыму, последние новости на 4 мая 2020: Обсерваторы заполняются стремительно

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

У ШЕСТЕРЫХ - СИМПТОМЫ ОРВИ

Шесть человек, находившихся в храме на пасхальной службе вместе с двумя певцами церковного хора, у которых диагностировали коронавирус, попали в стационар с симптомами ОРВИ.

Анализы у них еще не подтвердили covid-19, однако люди уже под медицинским наблюдением и получают симптоматическое лечение.

Всего на этой службе было 15 человек. У остальных контактных лиц симптомов пока нет.

ЧЕТЫРЕ ОБСЕРВАТОРА

В Крыму со 2 мая заработал еще один обсерватор - на базе санатория «Мисхор». Это уже четвертое по счету такое учреждение для изоляции граждан с подозрением на коронавирус. Там находятся либо люди, прибывшие из неблагополучных регионов, либо те, кто контактировал с зараженными.

За сутки четвертый обсерватор на 50 мест заполнили почти наполовину: 20 коек заняли сразу. А в недавно открытом обсерваторе на базе санатории «Прибой» (65 коек) уже и вовсе нет мест.

Всего в обсерваторах Крыма находятся более 800 человек.