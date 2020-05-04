Трехлапая собака по кличке Челси сама выбрала себе новую семью

Черная с рыжими подпалинами собака по кличке Челси почти год провела под опекой зоозащитников.

Да, в приюте есть кормежка и уход, но собаке нужен свой дом с хозяевами, которые будут любить, чесать животик и за ушком, водить на прогулки, покупать вкусняшки.

Челси - идеальная собака. Фото: Марфа Петрова/КРОО "ВЕРНЫЙ ДРУГ"/VK

- Знатная такая дамочка. Везде свой нос засунет! Открытая, легкая в общении. Умеет отлично охранять - сразу лает на чужих! Отлично бегает и ходит, хотя и нет задней лапки. Ищем малышке Челси добрые руки!, - такие посты размещали в соцсетях волонтеры Крымской общественной организации «Верный друг».

Но никто не решался взять домой трехногую собаку. И тогда Челси лично занялась своей судьбой. Когда очередные посетители едва переступили порог отлова, собака бросилась к ним и буквально упала им в ноги.

- Челси начала радоваться незнакомым людям, как будто знала и ждала их всю жизнь, - рассказали волонтеры.

Такая оптимистка, такая веселуха, хоть и без ноги : Челси- трехлапку забрали из собачьего приюта в Симферополе.Видео: Даша Клименчук/КРОО ВЕРНЫЙ ДРУГ г.Симферополь

Женщина, пораженная фейерверком настоящих, неподдельных чувств, поддалась очарованию шустрой собачонки и забрала Челси к себе домой. Ведь какая разница, сколько лап, если в маленьком теле живет такая радостная и живая душа.

- Челси нашла свою семью, своих родных, которых сама выбрала, как только они зашли в отлов. Счастья ей и низкий поклон людям за их огромное доброе сердце, которое смогло полюбить особенную трехлапенькую собачку! Порадуйтесь вместе с нами! – на такой чудесной волне завершилась история бездомной Челси.

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