В Крыму с 12 мая планируют ввести масочный режим
В Крыму с 12 мая могут ввести масочный режим. По мнению крымских властей, это позволит замедлить распространения коронавирусной инфекции.
- С учетом того, что 12 числа еще большему количеству сфер бизнеса и общественной жизни будет разрешено работать, соответственно, наверное, как обязательный режим ношения маски: общественный транспорт, посещение каких-то общественных учреждений, социальных объектов и так далее, – сказал глава Крыма Сергей Аксенов.
Глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская подчеркнула, что маска не обязательно должна быть медицинская. Это может быть самостоятельно пошитая повязка, которую нужно менять с определенной периодичностью.
- Масочный режим подразумевает, что человек не имеет право зайти без средства защиты в тот или иной объект торговли, в транспорт и так далее. Это не обязательно должна быть именно медицинская маска, - уточнила Пеньковская.
В свою очередь, Аксенов поручил разработать и опубликовать правила масочного режима, а также обеспечить достаточное количество масок в аптеках.
- Людей сейчас обяжем носить маски. У кого есть возможность пошить – слава Богу, у кого нет такой возможности, пойдут в аптеку. Если там маски не будет, мы сделаем людей заложниками ситуации, - отметил глава Крыма.
Напомним, что режим обязательной самоизоляции в Крыму продлен до 11 мая включительно. Ранее в Севастополе ввели обязательное ношение масок в любых помещениях и общественном транспорте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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