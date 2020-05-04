«Может проиграть большую сумму»: В Крыму посоветовали украинскому политику не заключать пари на возвращение полуострова

Если посол Украины в Германии Андрей Мельник заключит пари на возвращение Крыма незалежной с председателем совета директоров «Роснефти» Герхардом Шредером, то украинский политик проиграет. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владислав Ганжара.

Напомним, бывший канцлер Германии и председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер заявил, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым. В свою очередь, дипломат Андрей Мельник в интервью украинским СМИ предложил 76-летнему экс-политику своеобразное пари: «еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери - Украины».

- Украинские политики говорят о том, что им хотелось бы. Но это фантазии, которым никогда не суждено сбыться. Крым - часть Российской Федерации, и ни какого механизма возвращения полуострова в состав Украины не существует. И в этом вопросе абсолютно неважно, кто будет руководить Россией в будущем, поскольку возвращение Крыма в состав РФ - это волеизъявление крымчан в 2014 году. И второе: само международное сообщество, как мы знаем, уделяет все меньше и меньше внимания «крымскому вопросу», - отмечает политолог.

По его словам, исход спора можно предугадать заранее на 100%.

- Украинский политик проиграет пари, поэтому я бы не стал на его месте делать высокие ставки. А вот господин Шредер действительно однозначно этот спор и может что-то с этого получить, - заключил Владислав Ганжара.

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