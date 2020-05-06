2020-05-06T01:26:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 6 мая 2020: Болеет все больше детей и молодежи

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 6 мая 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Крыму вводят обязательный масочный режимВ Крыму вводят обязательный масочный режимФото: Михаил ПАТЛИС
Изменить размер текста:

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости за 6 мая 2020 - читайте в одном материале КП-Крым.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

В Крыму с 12 мая вводят обязательный масочный режим. Естественно, спрос на медицинские маски и прочие средства защиты резко возрос.

В регионе уже 11 предприятий производят защитные маски. Как уверяют власти, все заявки от предпринимателей выполнены в полном объеме.

В аптеках Крыма в наличии имеется около полумиллиона масок, их цена – от 24 до 40 рублей за штуку.

ВСЕ БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

В Крыму коронавирус стремительно молодеет: каждый четвертый зараженный - моложе 40 лет. Более того, среди заболевших - 14 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет.

- Сегодня вирус настолько мутирует, что не выбирает возраст и может поразить организм молодых людей, - заявила за наседании оперативного штаба вице-премьер Елена Романовская.

В возрасте от 18 до 39 лет - 18 зараженных в Крыму, еще 30 - в возрасте 40-64 года.

Всего зарегистрировано 128 случаев заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Севастополе, Симферополе и Симферопольском районе 6 мая частично отключат электричество
Семь крымчан не могут попасть домой из Израиля
В Феодосии неизвестные украли цветы из клумб
Как Симферополь готовится встречать 9 Мая
Число авиарейсов в Крым упало вдвое
Больше 20 тысяч предприятий Крыма начали работу после карантина
Масочный режим в Крыму: 11 предприятий обеспечат граждан защитными масками
Медики Симферопольской больницы вернутся в строй после 2 недель карантина
Предприятия Крыма не соблюдают правила работы в режиме самоизоляции
За сутки в Крыму больше 200 человек нарушили режим самоизоляции
Туристы из Индии и Тайланда готовятся покинуть обсерватор
Школьница из Джанкоя покончила с собой потому, что ее насиловал родной отец
На улицы городов Крыма выведут казачьи патрули
В Сакском районе в автомобильной аварии погибло два человека
Коронавирус в Крыму отчаянно молодеет: каждый четвертый больной моложе 40 лет
В Крыму рекордное число заболевших коронавирусом - 17 случаев за сутки
За подвиг на горящем авианосце «Адмирал Кузнецов» севастопольца наградили орденом Мужества
Власти Алушты просят перекрыть проезд к пляжам для крымчан