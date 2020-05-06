Коронавирус в Крыму, последние новости на 6 мая 2020: Болеет все больше детей и молодежи

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости за 6 мая 2020 - читайте в одном материале КП-Крым.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

В Крыму с 12 мая вводят обязательный масочный режим. Естественно, спрос на медицинские маски и прочие средства защиты резко возрос.

В регионе уже 11 предприятий производят защитные маски. Как уверяют власти, все заявки от предпринимателей выполнены в полном объеме.

В аптеках Крыма в наличии имеется около полумиллиона масок, их цена – от 24 до 40 рублей за штуку.

ВСЕ БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

В Крыму коронавирус стремительно молодеет: каждый четвертый зараженный - моложе 40 лет. Более того, среди заболевших - 14 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет.

- Сегодня вирус настолько мутирует, что не выбирает возраст и может поразить организм молодых людей, - заявила за наседании оперативного штаба вице-премьер Елена Романовская.

В возрасте от 18 до 39 лет - 18 зараженных в Крыму, еще 30 - в возрасте 40-64 года.

Всего зарегистрировано 128 случаев заражения.