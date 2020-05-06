Имплантация и протезирование зубов в Москве: Новые технологии в стоматологии доступны всем россиянам

Прогресс налицо: новые технологии становятся доступнее

Красивые и крепкие зубы – одно из условий комфортной, полноценной жизни. Однако лишь единицы могут похвастаться полным «родным» зубным рядом уже к 30 годам. Остальным приходится лечить, восстанавливать, а то и полностью менять «данное от природы» на искусственные аналоги.

К счастью, сфера стоматологической имплантации и протезирования шагнула далеко вперед за последние 10-15 лет. При относительно небольших вложениях пациенты получили возможность восстановить улыбку, причем как с эстетической точки зрения, так и практически. Новые зубы не отличаются от «родных», а сам процесс «установки» зачастую проходит безболезненно, без дискомфорта и быстро.

Конечно, доступны передовые инновации, протезирование по последнему слову техники и имплантация зубов в Москве, но все чаще современные подходы практикуют и в регионах, особенно в частных сетевых клиниках. О каких технологиях идет речь?

В один день

Эта технология подходит не для всех случаев, но именно с ее помощью удается установить имплантат с коронкой из выбранного материала в течение 1 дня. Проконсультируйтесь с вашим стоматологом, какие зубы реально заменить за одно посещение.

Преимущества у технологии очевидные. Не нужно ждать, пока имплантат приживется, ходить до полугода с временной коронкой, несколько раз посещать стоматолога. Все делается относительно быстро и комфортно, без сложных операций и длительной реабилитации. Хирургических вмешательств также меньше.

Весь зубной ряд на 4 крепления

Если остро стоит вопрос замены всего зубного ряда - вплоть до 12-14 зубов, то на помощь приходит другая технология – All on 4.

Суть технологии следующая: на место отсутствующего зубного ряда ставится 4 крепления, боковые и фронтальные. Затем на эти крепления ставится полноценный несъемный протез, который заменяет собой отсутствующие «родные» зубы.

Усовершенствованная методика, которая показана при определенных особенностях костной ткани пациента, может подразумевать дополнительную имплантацию еще двух креплений или скуловых имплантов.

СПРАВКА Описанные в статье процедуры имеют противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь с врачом. Если отложить визит в кабинет врача невозможно, и вам срочно нужно посетить стоматологический кабинет в нынешних условиях, соблюдайте рекомендации врачей по эпидемиологической безопасности.

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