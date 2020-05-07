Коронавирус в Крыму, последние новости на 7 мая 2020: Новый обсерватор и риски майских праздников
«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости за 6 мая 2020 - читайте в одном материале КП-Крым.
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ОБСЕРВАТОР ОТКРОЮТ В ЕВПАТОРИИ
В Крыму стремительно заканчиваются места в обсерваторах. Под новое учреждение для меднаблюдения за гражданами оборудуют санаторий «Победа» в Евпатории.
Здравница способна принять до 500 человек. В Роспотребнадзоре считают, что это позволит нам убрать маленькие осберваторы и сконцентрировать в большом корпусе усилия медиков, охрану Росгвардии и организацию питания.
Сейчас в крымских обсерваторах находятся более 800 человек.
МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ МОГУТ ОБЕРНУТЬСЯ РОСТОМ ЗАРАЖЕНИЙ
В Роспотребнадзоре ожидают резкого скачка заболеваемости коронавирусом к 20 мая. В первую очередь - из-за нарушений режима самоизоляции на майских праздниках.
- - Население не видит угрозы, несмотря на все обращения, цифры, и погода благоприятствует, - сетует глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Она подчеркнула, что недавний всплеск заболеваемости специалисты прогнозировали. И все меры, принимаемые правительством, адекватны ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»