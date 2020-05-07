2020-05-07T00:31:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 7 мая 2020: Новый обсерватор и риски майских праздников

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 7 мая 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму продолжается режим всеобщей самоизоляцииВ Крыму продолжается режим всеобщей самоизоляцииФото: Михаил ПАТЛИС
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«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости за 6 мая 2020 - читайте в одном материале КП-Крым.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ОБСЕРВАТОР ОТКРОЮТ В ЕВПАТОРИИ

В Крыму стремительно заканчиваются места в обсерваторах. Под новое учреждение для меднаблюдения за гражданами оборудуют санаторий «Победа» в Евпатории.

Здравница способна принять до 500 человек. В Роспотребнадзоре считают, что это позволит нам убрать маленькие осберваторы и сконцентрировать в большом корпусе усилия медиков, охрану Росгвардии и организацию питания.

Сейчас в крымских обсерваторах находятся более 800 человек.

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ МОГУТ ОБЕРНУТЬСЯ РОСТОМ ЗАРАЖЕНИЙ

В Роспотребнадзоре ожидают резкого скачка заболеваемости коронавирусом к 20 мая. В первую очередь - из-за нарушений режима самоизоляции на майских праздниках.

- - Население не видит угрозы, несмотря на все обращения, цифры, и погода благоприятствует, - сетует глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Она подчеркнула, что недавний всплеск заболеваемости специалисты прогнозировали. И все меры, принимаемые правительством, адекватны ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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