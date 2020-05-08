Коронавирус в Крыму, последние новости на 8 мая 2020: Ездить в маршрутках без маски запретят
«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости за 6 мая 2020 - читайте в одном материале КП-Крым.
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
В Крыму с 12 мая власти вводят обязательный масочный режим в общественных местах, магазина и общественном транспорте.
Можно носить аптечные медицинские маски, можно пошить себе ватно-марлевую повязку.
В Роспотребнадзоре отметили, что наличие покупателя без маски в зале - нарушение со стороны предпринимателя.
При этом будет ли какой-то штраф за отсутствие маски - не сообщается.
БОЛЬШЕ НЕ ОБСЕРВАТОР
Симферопольская клиническая больница 7 мая прекратила быть обсерватором и скоро начнет работу в обычном режиме - после дезинфекции.
Клиника специализировалась, в частности, на лечении пневмоний и закрылась на обсерватор из-за пациента, у которого выявили коронавирус.
Из медучреждения, наконец, вышли 106 человек, которые провели в четырех стенах последние две недели - 28 пациентов и 78 сотрудников.
ИСТОЧНИК KP.RU