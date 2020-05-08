2020-05-08T00:27:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 8 мая 2020: Ездить в маршрутках без маски запретят

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 8 мая 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму вводят обязательный масочный режим с 12 маяВ Крыму вводят обязательный масочный режим с 12 маяФото: Виталий ПАРУБОВ
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«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости за 6 мая 2020 - читайте в одном материале КП-Крым.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

В Крыму с 12 мая власти вводят обязательный масочный режим в общественных местах, магазина и общественном транспорте.

Можно носить аптечные медицинские маски, можно пошить себе ватно-марлевую повязку.

В Роспотребнадзоре отметили, что наличие покупателя без маски в зале - нарушение со стороны предпринимателя.

При этом будет ли какой-то штраф за отсутствие маски - не сообщается.

БОЛЬШЕ НЕ ОБСЕРВАТОР

Симферопольская клиническая больница 7 мая прекратила быть обсерватором и скоро начнет работу в обычном режиме - после дезинфекции.

Клиника специализировалась, в частности, на лечении пневмоний и закрылась на обсерватор из-за пациента, у которого выявили коронавирус.

Из медучреждения, наконец, вышли 106 человек, которые провели в четырех стенах последние две недели - 28 пациентов и 78 сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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