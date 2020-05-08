2020-05-08T11:37:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Крыму 8 мая 2020 года выросло на 9 человек

Всего на полуострове было выявлено 177 заболевших, 41 выписан из больниц
Надежда ДАЦЮК
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Ежедневно количество заболевших коронавирусом растетЕжедневно количество заболевших коронавирусом растетФото: Алексей БУЛАТОВ
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За сутки коронавирус обнаружен у девяти крымчан. Ни один из них не находится в тяжелом состоянии.

- Три человека - это больница в Сакском районе, три медицинских работника. Это плохой знак. Три человека - в Симферополе, разные источники: один старый очаг, двое непонятные. Два человека - Ялта: один старый очаг, один непонятный. И Алушта - один контактный 95-летней бабушки, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

За сутки коронавирус обнаружили у трех медицинских работников Сакской ЦРБ - у двух сотрудников реанимационного отделения и у доктора, которая работала в инфекционном и терапевтическом отделениях. Предполагается, что сотрудники реанимационного отделения инфицировались от пациента с коронавирусом, а доктор инфекционного отделения - от этих медработников, уточнила глава регионального отделения Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее словам, инфекционное отделение Сакской центральной районной больницы закрывают на карантин.

Двое заболевших - из старого ялтинского очага.

- Это две больные, которые находились в контакте с медицинским работником больницы ФМБА. Они были ранее выписаны до того, как у нее обнаружили новую коронавирусную инфекцию. Женщины наблюдались на дому, и были обследованы, подтвердились положительные тесты, - уточнила Пеньковская.

Еще двое заболевших обнаружены в Симферополе. Это контактные лица по ранее выявленным очагам. Они госпитализированы в 7 горбольницу. Еще один заболевший – контактный по алуштинскому очагу.

У одного заболевшего очаг заражения не выявлен.

- Мужчина обследован как больной с внегоспитальной пневмонией. Он обратился в частную клинику Симферополя 1 мая, сделал рентгенографию и КТ. После получения этого снимка он вызывал скорую помощь, его госпитализировали в феодосийскую больницу, - добавила глава крымского Роспотребнадзора.

С начала распространения коронавируса в Крыму выявлено 177 зараженных, при этом 41 пациент выписан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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