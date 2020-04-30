Безопасность - прежде всего: Компания «Алтай Уни Пак» уже больше 15 лет выпускает моющие и дезинфицирующие средства

Коронавирус вот почти два месяца — печальный фон жизни для всех россиян, включая жителей Крыма. Эта инфекция вновь напомнила всем нам о важности чистоты, гигиены и дезинфекции. Именно сейчас эти слова стали почти синонимами безопасности, в которой мы все так нуждаемся в столь тревожное время.

При выборе антибактериального мыла, моющего или дезинфицирующего необходимо помнить следующие вещи:

1. Производитель моющего-дезинфицирующего средства существует на рынке более одного года и имеет все необходимые документы, зарегистрированные в установленном порядке до начала распространения инфекции, т.к. регистрация документов на дезинфицирующие средства, даже при сокращении действующих сроков (по указу Президента в апреле 2020 года, - ред.) занимает 1,5-2,5 месяца. Стоит обратить внимание и на информационную поддержку от производителя - осведомление о характеристиках необходимого продукта является немаловажным фактором.

2. Антибактериальное мыло – смываемый продукт и оно не может быть одновременно антисептическим. Антисептик используется после мытья рук и является несмываемым продуктом. Оно должно содержать в составе как минимум одно дезинфицирующее вещество, а не масло или экстракт растения, что делает его также эффективным при обработке рук.

3. Моющие-дезинфицирующие средства необходимо выбирать исходя из обрабатываемой поверхности. Так, например, средства на основе четвертично-аммониевых соединений не наносят вред поверхностям в отличие от средств на основе хлора, перекиси водорода или спирта, которые могут безнадежно их испортить или видоизменить.

4. Антисептики на основе спирта не могут быть увлажняющим и ухаживающим лосьоном с пролонгированным действием, ведь каждое слово из указанной характеристики противоречит действию спиртовых антисептиков.

ООО «Алтай Уни Пак» и ТМ СарБио выпускает профессиональные моющие - дезинфицирующие средства для рук, поверхностей, профессиональной стирки и аквачистки с 2009 года.

Продукция ТМ SarBio

За основу деятельности была принята концепция «Качество и безопасность продукции для людей, оборудования и окружающей среды, а так доступность для всех и экономия денежных средств». По этому наша продукция позиционируется как Био и Эко.

Как для примера, экономия средств в среднем составляет в 2-3 раза.

- Исключение из производства агрессивных компонентов и подбор высококачественного сырья, позволило нашей компании успешно работать в самых различных сферах деятельности. География продаж охватывает все регионы России, так как многие продукты из нашей линейки профессиональных моющих средств не имеют аналогов, - рассказали в «Алтай Уни Пак».

Продукция завода «Алтай Уни Пак» великолепно зарекомендовала себя во многих отраслях, в том числе фармацевтической, производственной, перерабатывающей, добывающей и для бытового применения.

Она идеально походит для санитарной и профилактической обработки оборудования, производственных помещений, гигиены персонала любого предприятия, а также профессиональной стирки, обслуживания зоны общественного питания, номерного фонда, фасадов зданий, ферм и так далее.

Специалисты компании с удовольствием проконсультируют и доставят продукцию в любую точку страны в кратчайшие сроки.

КОНТАКТЫ

ООО "Алтай Уни Пак"

Адрес: Барнаул, ул. Автотранспортная, 57

Сайт: http://unipak22.su

Телефон: +7 385 246 32-68, +7 385 246 68-57

Офис-склад в Крыму

Адрес: Симферополь, ул. Балаклавская,12 Телефон: +7 978 718-31-30

Контактное лицо - Андрей Носов

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