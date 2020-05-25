Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 25 мая 2020 года: Еще шесть человек за сутки

Коронавирусом в Крыму заболели еще шесть человек. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- Один из них выявлен при обращении за медицинской помощью, остальные 5 - по результатам эпидемиологического расследования. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Пять случаев из шести выявленных - бессимптомные, - уточнил Аксенов.

Таким образом, на территории Крыма с начала пандемии зафиксировали 346 ковид-положительных больных. Из больниц выписали 153 пациента, девять человек скончались.

Напомним, что с 18 мая в Крыму снят режим обязательной самоизоляции - теперь необходимость оставаться дома носит рекомендательный характер. Как сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, республика достигла показателя количества исследований, необходимого для первого этапа снятия ограничений.

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