2020-05-25T10:49:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 25 мая 2020 года: Еще шесть человек за сутки

Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 25 мая 2020 года выросло до 346 человек
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму количество зараженных коронавирусом на 25 мая 2020 года превышает три сотниВ Крыму количество зараженных коронавирусом на 25 мая 2020 года превышает три сотниФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирусом в Крыму заболели еще шесть человек. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- Один из них выявлен при обращении за медицинской помощью, остальные 5 - по результатам эпидемиологического расследования. Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Пять случаев из шести выявленных - бессимптомные, - уточнил Аксенов.

Таким образом, на территории Крыма с начала пандемии зафиксировали 346 ковид-положительных больных. Из больниц выписали 153 пациента, девять человек скончались.

Напомним, что с 18 мая в Крыму снят режим обязательной самоизоляции - теперь необходимость оставаться дома носит рекомендательный характер. Как сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, республика достигла показателя количества исследований, необходимого для первого этапа снятия ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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