2020-05-25T09:50:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 25 мая 2020: Обсерваторы сделали платными, но не для всех

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 25 мая 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму продолжают борьбу с коронавирусомВ Крыму продолжают борьбу с коронавирусомФото: Олег ЗОЛОТО
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«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости – читайте в одном материале КП-Крым.

НОВЫЕ ЗАРАЖЕННЫЕ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ

В Крыму выявили очаг коронавируса в одном из строительных городков Симферопольского района, заболели сразу 11 человек, из них только у одного проявляются симптомы ОРВИ, остальные - пока без клиники. Тем не менее, они являются источниками инфекции, поэтому всех госпитализировали в 7-ю городскую больницу.

- Принято решение приостановить деятельность предприятия, - отметила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Сейчас специалисты определяют круг контактных лиц каждого из зараженных.

ОБСЕРВАТОРЫ СТАНУТ ПЛАТНЫМИ

Но не для всех, а только для рабочих-вахтовиков и туристов, которые "приедут в Крым без подтвержденной причины".

Всем, кто прибыл в Крым в командировку, придется провести 14 дней в обсерваторе за счет работодателя. Оплатить придется и питание, и анализы на COVID-19.

Не касается новый указ главы РК госслужащих, экипажей воздушного и морского транспорта, а также водителей, которые перевозят грузы.

Те граждане, которые попадают в обсерваторы как контактные лица по очагам заражений, за пребывание не платят. Их анализы и питание оплачивает государство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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