2020-05-25T12:28:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Крыму на 25 мая 2020 года возросло до 11 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Крыму на 25 мая 2020 года
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
За сутки в Крыму умерло два человека от коронавирусаЗа сутки в Крыму умерло два человека от коронавирусаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Число умерших из-за коронавируса в Крыму на 25 мая 2020 года увеличилось на два человека. Такие данные приводит министерство здравоохранения Крыма со ссылкой на региональное отделение Роспотребнадзора.

- За сутки выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело – 153 человека, умерло - 11, - сообщили в Минздраве.

При этом на 24 мая в Крыму было девять умерших человек.

Всего в Крыму зарегистрировано 346 случаев заражения коронавирусом, продолжают лечение 184 человека, выписаны из больниц 153 пациента.

В Роспотребнадзоре уточнили, что четверо заболевших находятся в тяжелом состоянии, еще 136 – в состоянии средней степени тяжести, 44 пациента – в удовлетворительном состоянии.

Под медицинским наблюдением на 25 мая находится 2122 человека, из них под динамическим наблюдением на дому – 1173, в стационарах – 309 пациентов, а в обсерваторах – 640 человек.

Напомним, что с 18 мая в Крыму отменили режим обязательной самоизоляции, но рекомендовано находиться дома. Всем гражданам, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидобстановкой по коронавирусу, нужно сообщить место фактического проживания и состояние здоровья на «горячую линию» Минздрава Крыма по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12. Также можно обратиться в межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефону +7978-919-11-23.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим самоизоляции в Крыму с 18 мая будет носить рекомендательный характер

Снят запрет на поездки в междугороднем и межрегиональном сообщении (подробнее)

Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 25 мая 2020 года: Еще шесть человек за сутки

Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 25 мая 2020 года выросло до 346 человек (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Режим дистанционного обучения в Крыму планируют продлить
В Крыму за сутки умерли два пациента с коронавирусом
В Алуште вход на пляж заколотили досками
На Лысой горе в Крыму застряли два туриста
Шесть крымчан за сутки заразились коронавирусом
В Крыму распустилась купина неопалимая – опасное ядовитое растение
Погода в Крыму на 25 мая: переменная облачность и тепло до +19
В Симферополе вновь заработали фермерские ярмарки
В Крыму готовы к снятию первого этапа ограничений из-за коронавируса
Крымские власти составляют списки детей для оздоровления в «Артеке»
Туристы и командированные в Крым работники будут платить за обсерватор
В Крыму готовят новые койко-места для зараженных коронавирусом
Хроники коронавируса: За сутки в Крыму заболели 14 человек
Муфтий Крыма поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Погода в Крыму на 24 мая: переменная облачность и тепло до +19
Сотни машин и людей: Крымчане ринулись на маковые поля за красивыми фотографиями
Мужчина провел 5 часов на дне реки под Судаком, его вытащили спасатели
Правда глаза колет: Глава Крыма объяснил, почему Украина и США не стали участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму
В крымских гостиницах сохранилось более 40% брони на этот сезон
Роспотребнадзор о ситуации с коронавирусом в Крыму: Количество проводимых тестов увеличилось вдвое
Полицейские в Крыму сопроводили домой 19 пенсионеров, нарушивших самоизоляцию
Без причины едут: В Крым не пустили рекордное количество автомобилей