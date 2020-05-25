Число умерших из-за коронавируса в Крыму на 25 мая 2020 года возросло до 11 человек

Число умерших из-за коронавируса в Крыму на 25 мая 2020 года увеличилось на два человека. Такие данные приводит министерство здравоохранения Крыма со ссылкой на региональное отделение Роспотребнадзора.

- За сутки выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело – 153 человека, умерло - 11, - сообщили в Минздраве.

При этом на 24 мая в Крыму было девять умерших человек.

Всего в Крыму зарегистрировано 346 случаев заражения коронавирусом, продолжают лечение 184 человека, выписаны из больниц 153 пациента.

В Роспотребнадзоре уточнили, что четверо заболевших находятся в тяжелом состоянии, еще 136 – в состоянии средней степени тяжести, 44 пациента – в удовлетворительном состоянии.

Под медицинским наблюдением на 25 мая находится 2122 человека, из них под динамическим наблюдением на дому – 1173, в стационарах – 309 пациентов, а в обсерваторах – 640 человек.

Напомним, что с 18 мая в Крыму отменили режим обязательной самоизоляции, но рекомендовано находиться дома. Всем гражданам, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидобстановкой по коронавирусу, нужно сообщить место фактического проживания и состояние здоровья на «горячую линию» Минздрава Крыма по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12. Также можно обратиться в межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефону +7978-919-11-23.

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