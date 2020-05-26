С заботой о питомце: Сеть зоомагазинов «Любимец» в Крыму предлагает все виды товаров для кошек и собак

Домашний питомец – это настоящая отдушина миллионов любителей животных. Удивительно, сколько искренней радости может принести котенок детям, как тонко чувствует настроение своего хозяина верный пес, но самое главное – наши четвероногие друзья всегда нас понимают и никогда не дадут почувствовать себя одинокими. Неудивительно, что миллионы людей уже имеют домашнего питомца или хотят завести щека, кота, кролика, хомячка или по крайней мере аквариумных рыбок.

Но прежде чем взять к себе любимое животное, в первую очередь нужно подумать о его рационе. Мы то, что мы едим, гласит известная пословица – и это в полной мере можно сказать и о домашних питомцах. Конечно, многие животные с удовольствием едят продукты, которыми питаемся и мы с вами. НО! Это отнюдь не оптимальная пища для кошек или собак. А в некоторых случаях кормежка со стола может даже навредить вашему любимцу.

Для правильного и сбалансированного питания животное должно получать определенное количество белков и жиров, часть углеводов, минералов и витаминов. Важно, чтобы пища содержала все эти компоненты в определенных пропорциях.

Именно поэтому лучше всего кормить домашних питомцев специализированными кормами – и желательно хорошего качества. Только тогда можно быть уверенным в здоровье любимца.

В ассортимент сети зоомагазинов «Любимец» по всему Крыму входят корма и лакомства для кошек, собак, грызунов, птичек, рыбок и других аквариумных питомцев.

В торговой сети «Любимец» крымчане могут приобрести высококачественные корма компаний Royal Canin, Mars и других брендов.

Например, продукты Royal Canin, которые считаются одними из лучших в мире, производятся с учетом пищевых потребностей котов, их здоровья, возраста и образа жизни.

Среди кормов Royal Canin есть диетические и повседневные корма для кошек и собак, продукты для котят и щенков до года и взрослых питомцев, полнорационные корма для четвероногих друзей возрастом 7+ и пожилых питомцев.

Отдельно стоит отметить, что корма Royal Canin разработаны ИНДИВИДУАЛЬНО для каждой породы кошек и собак — это уникальная особенность, которая выделяет продукты Royal Canin среди других кормов.

Продукты Royal Canin, которые считаются одними из лучших в мире, производятся с учетом пищевых потребностей котов, их здоровья, возраста и образа жизни.

Кроме того, в сети «Любимец» можно приобрести все необходимое для ухода и развития домашних питомцев, а также различные аксессуары: игрушки, одежду, поводки и намордники, аквариумы и клетки, все для зоотуалета, лежанки, когтеточки и домики.

Сотрудники сети зоомагазинов «Любимец» - профессионалы своего дела и подскажут вам оптимальный рацион именно для вашего питомца.

КОНТАКТЫ СЕТИ ЗООМАГАЗИНОВ «ЛЮБИМЕЦ» В КРЫМУ

Адрес главного магазина «Любимец»: Симферополь, ул. Залесская, 78.

Телефон: +7 (978) 750-36-98

Страница ВК: https://vk.com/public178884627

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