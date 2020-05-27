2020-05-27T11:21:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 27 мая 2020 года: шесть инфицированных за сутки

Количество зараженных коронавирусом в Крыму на 27 мая 2020 года увеличилось до 355 человек
Надежда ДАЦЮК
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Количество заболевших увеличилось на шесть человекКоличество заболевших увеличилось на шесть человекФото: Архив "КП"
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В Крыму на 27 мая зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, они выявлены с помощью проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга.

- Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров, - призвал Сергей Аксенов.

Также глава Крыма призвал не заниматься самолечением, а при появлении симптомов ОРВИ сообщать о себе в поликлинику по месту жительства. Приходить туда не нужно, сообщить о себе можно на любой из номеров «горячей линии» регионального Роспотребнадзора или Минздрава.

В Крыму на 27 мая общее число заболевших составило 355 человек, 26 случаев завезли из-за границы, 74 – из других субъектов РФ и контактирующие с ними. Еще 242 заболевших обнаружены при обращении за медпомощью и по контакту с заболевшими. Еще 13 инфицированных выявили во время лабораторного скрининга здоровых людей. За весь период пандемии в Крыму выздоровели 178 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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