2020-05-27T18:40:02+03:00
Общество

24 июня - Новая дата Парада Победы в Крыму 2020: официальная программа мероприятий, участники

Назначена новая дата Парада Победы в Крыму 2020 - 24 июня
Надежда ДАЦЮК
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Парад Победы в этом году все-таки состоитсяПарад Победы в этом году все-таки состоитсяФото: Наталья Гоцанюк
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В Симферополе, Севастополе и Керчи 24 июня пройдут парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, всего на юге пройдет десять военных парадов.

На территории ЮВО в военных парадах будут участвовать 43 тысячи военнослужащих, более 800 единиц современных образцов вооружения и военная техника времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Также во время парада пролетит 120 единиц авиатехники.

В пресс-службе ЮВО отметили, что уже проходят тренировки военнослужащих к параду Победы с соблюдением всех требований эпидемиологической безопасности, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Напомним, что в этом году из-за пандемии 9 мая не походил традиционный парад Победы, также перенесли и акцию «Бессмертный полк». Президент России Владимир Путин перенес проведение парада на 24 июня, поскольку именно в этот день в 1945 году состоялся первый легендарный парад в честь Дня Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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